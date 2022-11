Ya queda muy poco para la Navidad, y eso significa que el sorteo del Gordo está a la vuelta de la esquina: todos los años, el 22 de diciembre, se resuelve cuál es el número ganador del Sorteo Extraordinario de Navidad, conocido como Lotería de Navidad.

Los participantes ya han comenzado a comprar sus números y los criterios que utilizan para decidir cuál van a comprar son muy diversos: desde comprar un número completamente aleatorio, el que ganó en años anteriores o alguna cifra relacionada con su vida (como el año de nacimiento de sus hijos o algún acontecimiento favorable).

En este contexto, donde todo el mundo busca elegir cuál es el número que ganará el Sorteo de Navidad, un vídeo donde se predice una posible cifra se ha hecho viral. La grabación corresponde a 'Luis el Oráculo': un vidente que a través de su canal de TikTok (donde acumula más de 122,5 mil seguidores) realiza predicciones de todo tipo.

Acompañado del clásico 'We wish you a Merry Christmas', Luis ha predicho que el número ganador será el 20.182, aunque asegura que también habrá numero importantes terminados en 7, 8 y 9.