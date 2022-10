Ha vuelto a pasar. La cantante cordobesa India Martínez compartió este domingo una nueva foto en sus redes sociales con motivo de sus cumpleaños y las reacciones no se han hecho esperar.

“37… Qué tal me sientan??”, pregunta la cantante a sus seguidores con una imagen en la que posa en bikini en la playa y que ya acumula más de 77.000 ‘me gusta’ y 2.000 comentarios en su perfil de Instagram.

Igual que ocurriera hace unas semanas con sus fotos de despedida de verano, la mayoría de los comentarios son cumplidos por la imagen de la artista y felicitaciones por sus 37 primaveras.

Sin embargo, entre los elogios, se ha colado una respuesta no tan amable en respuesta a la publicación en Twitter: “¿Pero tú cantas o eres influencer? Realmente no sé quién eres pero dos veces me has saltado por aquí y siempre luciendo magra…”

¿Pero tú cantas o eres influencer? Realmente no sé quién eres pero dos veces me has saltado por aquí y siempre luciendo magra, en fín, toroporno me va más. — DON ÁNGEL (@BervelAngel) 16 de octubre de 2022

Ante esta valoración, India Martínez ha sido contundente en su respuesta: “Tío, un poquito de tregua en los insultos que ha sido mi cumpleaños… ni eso respetáis”.

Tío, un poquito de tregua en los insultos que ha sido mi cumpleaños… ni eso respetáis. 😌 — India Martínez (@IndiaMartinez) 16 de octubre de 2022

Éxito de ‘A ti mujer’

Por otro lado, la cantante cordobesa empieza la semana con fuerza tras el estreno el pasado jueves 13 de octubre de su último sencillo ‘A ti mujer’, que acumula más de 250.000 visualizaciones y se sitúa en el sexto puesto de tendencias musicales de YouTube.