El pasado 2 de noviembre de 2021, la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana anunciaba en directo que tenía cáncer: "Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han encontrado un cáncer de mama".

Con estas palabras, inauguraba una despedida de más de 11 meses de duración, durante la que Ana Rosa ha estado en tratamiento y reposo acompañada de su familia y amigos.

💙 “Sé que me voy a curar” 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 2 de noviembre de 2021

Este 10 de octubre, Ana Rosa ha vuelto a su programa en Telecinco aparentemente recuperada, dedicando unas emocionantes palabras a las personas que la han acompañado durante el trance. El reencuentro con la audiencia se ha producido tras el paso de los informativos: "Les dije que nos veríamos pronto, a mí la verdad que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí".

El discurso de Ana Rosa se ha centrado en agradecer las muestras de cariño que ha recibido durante estos 342 días: "Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes: desde mis compañeros hasta personas que no conozco, que me han regalado sus oraciones", asegurando que "hasta el papa me ha hecho llegar un rosario bendecido".

La presentadora ha contado que tiene un altar en casa "con estampitas, libros, o música", y no ha cesado de agradecer "la cantidad de cariño que he recibido por la calle, por medio de WhatsApp, carta y sobre todo muchísimo amor en mi casa , de mi marido, de mis hijos, de mis amigos: sin mis amigas todo habría sido mucho más duro".

Ana Rosa se compromete a compartir su experiencia con el cáncer de mama

Tras un primer contacto con los espectadores, Ana Rosa ha prometido contar todo lo que la audiencia quiera saber sobre el año que ha pasado recuperándose del cáncer de mama, ya que sabe que "En este momento, hay miles de personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o que lo van a vivir. No pienso guardarme nada".

También ha dejado claro que su camino no termina aquí: "Hay que decir que yo estoy aquí porque he terminado el tratamiento, pero esto sigue: yo no podré decir que estoy curada hasta dentro de cinco años o siete años porque hay que dejarlo muy claro porque hay muchas personas que están pasando por lo mismo y esto no es una cosa de un día para otro".

Agradecimiento a otros periodistas por el respeto

En su disertación, la presentadora también ha agradecido el respeto y el apoyo de sus compañeros y compañeras de profesión: "Es verdad que durante todo este tiempo he estado recibiendo mensajes. No he visto a casi nadie porque tomé la decisión de vivir esto en mi casa con mi gente con mi familia, pero tengo que agradecer especialmente a compañeros que están en otras cadenas como Susana Griso, que ha sido generosísima, como Nuria Roca, ayer estuve hablando con Julia Otero. Es decir, ha sido emocionante y la cantidad de personas que no me conocen y que yo no conozco anónimas, que de verdad que no tengo vida para agradecerlo. Y los medios de comunicación, es decir todos los compañeros de todos los medios, cómo se han portado, cómo han entendido mi deseo de estar retirada completamente".