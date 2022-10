Antes o después todos pasamos por la molestia de renovar el DNI, y una de las únicas ventajas de hacerse viejo es que te lo dan con 10 años de validez hasta que al final es permanente.

Por raro que parezca, parece que al fin están trabajando en ello y van a eliminar la fotografía en formato físico, hay que aportar una foto impresa en papel fotográfico como las que hacías con las cámaras analógicas, si es que tienes edad para recordarlas.

Además, no vale cualquier foto, sino que debe poseer unas características determinadas que incluso están reguladas por ley, y no serías el primero que se ha visto obligado a volver otro día porque la foto no valía.

¿Cómo tiene que ser la foto?

Lo primero es la medida, así que será de 32 x 26 mm, lo que se conoce de toda la vida como formato carnet, de esas que salían en el fotomatón en el que te metías con los amigos a que te hiciera fotos graciosas.

El fondo siempre será blanco, uniforme y liso. Tienes que mirar de frente sin nada en la cabeza (olvídate de la gorra o el sombrero) y si llevas gafas, quítate las de sol y ponte las normales.

También es mejor que la foto te la hagas con ropa que no sea blanca, y que tenga una buena resolución con papel de calidad (nada de imprimirla en un folio con la impresora).

En definitiva, se te tiene que ver bien la cara sin obstáculos que la tapen y la foto se debe hacer con buena luz. Además, no hay que olvidar que te pedirán que sea reciente, así que nada de llevar una antigua que te has encontrado en un cajón.

Aún quedan lugares en donde hacen este tipo de fotos, y no es raro que en las proximidades de las comisarías haya algún fotógrafo que se gana la vida con las ya casi olvidadas fotografías de tamaño carnet.