'First Dates' es un programa de citas emitido por Cuatro donde las cosas no siempre salen bien. El último ejemplo la ha dado una pareja de cordobeses que se conocieron en el episodio emitido el pasado 28 de septiembre y que terminaron la cena con la determinación de no volver a verse.

Beatriz y Juan, de 73 y 60 años, no hicieron buenas migas desde el principio de la cita: después de una breve presentación, y a escasos segundos de conocer al cordobés que la veía "bastante femenina o un poquito femenina: me gusta esa mujer", la villaraltera dictaba sentencia: "No me ha gustado el señor" y explicaba que no era su tipo aunque continuó con la cena para no dejarlo "tirado".

A partir de ahí, el encuentro fue cuesta abajo: Juan intentó abrir conversación contando sus experiencias de viaje, pero Beatriz le reprochó que no hubiera recorrido el territorio nacional antes de visitar toda Sudamérica: "No conocemos España y nos vamos al extranjero". Al contrario, cuando ella explicó que le encantaba leer, el dejó claro que no le gustaba nada.

Tras hablar de sus hijos y sentenciar que no estaba interesada en conocer a la de Juan, Beatriz dejó claro que entre ellos no había nada y le daba la razón a uno de sus hijos, que le había advertido que no iba a encontrar el amor en 'First Dates'.

Finalmente, aunque Juan estaba dispuesto a invitarla a cenar, declinó el gesto al conocer que ella no estaba interesada en él; aunque Beatriz, al saber que tenía que abonar los 15€ de la cena explicó indignada que "si me hubiera pagado la cena me hubiera pensado darle una segunda oportunidad".

Las mujeres de Villaralto "están todas envejecidas y gordas"

Antes de encontrarse con Juan, durante la presentación, Beatriz explicaba al principio del programa que "no es que yo me lo diga, porque no me quiero echar flores pero por lo que me dicen, no se creen que tenga 73 años. Yo, cuando ven a mi hija y me ven a mí me dicen: mira, la hermana mayor". "Las de mi pueblo están todas envejecidas, gordas, no se visten como yo y entonces yo soy de una manera de ser que me gustaría una persona que fuera de la misma manera de ser que yo".

Villaralto es un municipio de la provincia que se encuentra a una hora en coche de Córdoba capital, según el último censo en él viven 1.118 habitantes y es conocido por haber sido nombrado en varias ocasiones en la película 'La Marrana' (1992) protagonizada por Alfredo Landa y Antonio Resines, y dirigida por José Luis Cuerda.