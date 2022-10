Este domingo, las redes han sentenciado a la popular cocinera Samantha Vallejo-Nágera: la jueza de MasterChef compartió en Instagram un vídeo donde se ve cómo su hijo Patrick (apodado 'Roscón') rompe a llorar después de que su madre lo castigue por ver la televisión sin permiso.

En la polémica pieza, Samantha riñe a su hijo y le avisa de que hoy está castigado: el pequeño comienza a llorar y ante el berrinche su madre duda y le pide que la convenza de que se va a portar bien. En la descripción del vídeo, la chef aclara que es una reacción habitual de su hijo: "Es muy dramático, no os asustéis. Siempre encuentra una buena excusa para esquivar una bronca", además de justificar que este tipo de contenidos ayudan "a muchas familias a afrontar la educación de sus hijos con síndrome de down, también creo que no pasa nada por poner límites y educar a mis hijos".

No tengo palabras para describir lo que Samantha Vallejo Nájera hace con su hijo. Quien vea normal grabar y exponer al niño en este estado, tiene un serio problema o directamente no tiene corazón pic.twitter.com/7XsyAkBh8W — Medianoche (@Medianochetube) 2 de octubre de 2022

Las reacciones en redes sociales fueron contundentes e inmediatas: desde Mercedes Milá, Anabel Pantoja o María León pasando por miles de usuarios han criticado, por un lado, la exposición de su hijo en redes sociales, especialmente la publicación de un vídeo donde abronca al pequeño y lo hace llorar.

Horas después, la presentadora borró el vídeo de su cuenta y subió otro pidiendo disculpas y banalizando el sufrimiento del pequeño: "Muy buenas noches a todos. Roscón, como todos los niños, llora por tonterías. Sobre todo cuando le quito el mando de la tele", "Siento muchísimo que el vídeo de hoy no fuese apropiado y pido mil disculpas por haberlo sacado y a la gente a la que le ha dolido. No era para nada mi intención".

Otro polémico vídeo de Samantha y su hijo

Tirando de la cuerda, los usuarios de redes sociales han rescatado varios vídeos de la madrileña en los programas de MasterChef o comentado el pasado fascista de su abuelo, pero uno de los documentos más visualizados ha sido una grabación de febrero de 2021 donde Vallejo aparece de nuevo con Patrick en un directo llamado 'Tortitas domingo por la mañana'.

En él, la presentadora requiere a su hijo que cuente a los espectadores cómo se celebró el Día de la Paz en su colegio: a través de preguntas "¿Qué pasó?", "¿Y bailasteis?", Samantha va conduciendo al pequeño hasta el punto más controvertido: "¿Con quién bailabas tú?" a lo que él le responde que no lo sabe. Ella insiste de nuevo concretando la pregunta: "Pero bueno, ¿con una chica o con un chico?". Cuando el niño le responde que "Con un chico", Samantha le reprende: "Los chicos bailan con chicas", una frase que Patrick comienza a imitar y ella le vuelve a repetir.

Los comentarios denunciando el comportamiento homófobo de la presentadora se han sumado a las críticas de los usuarios por la humillación pública de su hijo".