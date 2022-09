En Twitch hay miles de streamers con pequeñas comunidades que no son famosos, pero que sacan buenas cantidades al mes gracias a las donaciones de las personas que los ven.

Uno de ellos es Karen y hace sus directos hablando y cocinando, aunque no se ha hecho viral por su trabajo, sino por una reacción a la donación de un fan, la cual no ha sentado demasiado bien a las personas que la han visto.

“No seas pobre”

El suscriptor le envió un dólar, momento en el que Karen comenzó a insultarlo, diciéndole que no fuera pobre y que solo le iban a quedar sesenta céntimos de la donación, lo cual la indignó bastante.

Esto no fue lo peor, puesto que amenazó a esta persona con “banearla” de su stream si no se suscribía de inmediato, y el acoso no paró ahí, sino que también puso una cuenta atrás, de modo que esta persona sería expulsada si al terminar no estaba suscrito.

Nadie tiene noticias de algo igual en Twitch

Los streamers suelen bloquear a personas en casi todos sus directos, pues hay mucho trol que entra a acosar o a faltar al respeto, y de hecho uno de los derechos que tienen es hacer esto con los usuarios que no se comportan como deben.

La novedad está en hablar de "banear" a una persona por no suscribirse, y no sabemos si la empresa ha tomado cartas en el asunto, pues la actitud de Karen se parece mucho a lo que se llama “ciberacoso”, una práctica que por desgracia está muy extendida en internet, en especial en las redes sociales.

Karen parece que quiere ganar dinero a toda costa, pues incluso tiene un contador de 100 subs al día, pero para conseguir su objetivo sobrepasó los límites.

Es habitual que las personas que hacen directos sufran acoso, pero no es tan normal que el propio streamer atosigue e incluso amenace a sus seguidores para que se hagan suscriptores o que los insulte si han donado poco dinero.