“No hay nada como el norte, en el sur todo lo hacen frito, frito, salsitas, piripipí...”. Con esta frase, Ofelia, la exconcursante de Masterchef invitada en el último programa de Masterchef Celebrity, encendió este lunes los fogones del plató y por extensión las redes sociales.

El comentario no pasó desapercibido entre los concursantes del reality culinario. La presentadora Lorena Castell fue la primera en romper una lanza a favor de la gastronomía andaluza, asegurando que “en Andalucía se come muy bien”. Más contundente fue la modelo y actriz malagueña Daniela Santiago: “Se han metido con el sur y las cosas va a terminar muy malamente”.

El enfrentamiento entre Ofelia y Daniela, no quedó ahí y se trasladó al plato presentado por la concursante celebrity. El ambiente se caldeó hasta el punto de que Daniela rebautizó a Ofelia como “Ofendia”. “Ofendia (en referencia a Ofelia) metió sus tentáculos y por eso no soy de las mejores”, comentó durante el programa. Por su parte, Ofelia recordó que su ex pareja es del sur y por eso, de momento, no quiere saber nada de allí.

OFENDIA HA METIDO SUS TENTÁCULOS Y HOY NO SOY DE LAS MEJORES.



OFEEEEENDIAAAA #MCCELEBRITY pic.twitter.com/sxnPfWW9iR — MasterChef (@MasterChef_es) 26 de septiembre de 2022

Las redes estallan contra Ofelia

Las reacciones al comentario de Ofelia sobre la gastronomía andaluza no se quedaron en el plató y saltaron a las redes sociales en cuestión de segundos, con el consenso unánime de nombrar a Ofelia persona non grata al sur de Despeñaperros.

#MasterchefCelebrity7 Ofelia cariño, tener una mala experiencia no significa que todo el sur sea malo o no halla nada que merezca la pena. Si no tienes nada bueno que decir, mejor estar callada. De nada. — Fran ⚡ (@Ecoboygalaxy) 26 de septiembre de 2022

Ofelia no tiene ni puta idea de lo bien que se come en el sur #MCCelebrity — Saucejo77 (@saucejo771) 26 de septiembre de 2022

#MCCelebrity gracias al andaluz que ha conseguido que Ofelia no vuelva al Sur pic.twitter.com/VPwzStcK2f — Maria lara gil (@Marialaragil2) 26 de septiembre de 2022

Ofelia en el sur comemos mucho frito pero lo que tú tienes frito es el cerebro… #tontaDelbote #MCCelebrity pic.twitter.com/xMNNZEPnGS — Hasta luego Lucas! 🧔🏻‍♂️🤚🏻 (@lucas_hasta) 26 de septiembre de 2022