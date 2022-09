Nuestros sueños pueden ser más o menos extraños y entre los últimos están los que tienen que ver con las tortugas, unos animales con los que no solemos tener contacto en nuestra vida diaria.

Hay personas que creen que cada uno de los sueños tiene una interpretación, auténticos estudiosos de esta fase del descanso en la que terminamos en mundos imaginarios e irreales.

Puedes considerar estas interpretaciones o no, pero aquellos que las hacen incluso distinguen los sueños con tortugas dependiendo de su tamaño, de cómo aparecen, si se relacionan con otros animales, etc.

Aparecen tortugas gigantes

La aparición de tortugas enormes, de grandes dimensiones, no es nada bueno. Esto tiene que ver con un hecho que está sucediendo, que nos asusta y al que no tenemos ganas de enfrentarnos porque no sabemos lo que ocurrirá.

Así, si no queremos volver a ver estos reptiles cuando dormimos, lo mejor es afrontar estos problemas y arreglarlos.

Las tortugas están muertas

Nunca es agradable soñar con animales muertos, pero no es extraño si estamos pasando por una época de duelo al haber perdido a un ser querido. También pueden tener que ver con preocupaciones diversas, como que no nos vaya bien en el trabajo o con nuestra pareja.

Unas tortugas nos atacan

En esta época de redes sociales es posible que estemos demasiado centrados en lo que otras personas dicen sobre nosotros, de manera que eso deriva en sueños con tortugas que nos muerden.

Es una buena señal para aislarnos de esas personas que resultan molestas de manera discreta, sin permitir que influyan en nuestra vida.

Tortugas pequeñas

Al igual que pueden aparecer tortugas enormes, como hemos visto antes, también se sueña con animales muy pequeños, algo que tiene que ver con la forma en la que nos vemos con respecto a los demás.

Casi siempre, este tipo de sueño nos dice que somos demasiado tímidos y que no estamos cómodos en grupos, algo que podemos solucionar esforzándonos un poco o incluso recurriendo a ayuda profesional si no nos vemos capaces de arreglar este problema por nuestra cuenta.