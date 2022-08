De un bebé de seis meses se espera que sea juguetón, tierno y prácticamente como un peluchito. Pero es sorprendente cuando ocurre lo que le sucede a Willow Beddows, una pequeña con medio año de vida que está revolucionando las redes sociales. El motivo que lo explica, su tremendo pelazo.

La presencia de bebés en redes sociales es un éxito casi asegurado, pero este se convierte en absoluto cuando hay algún rasgo distintivo que hace las publicaciones diferentes. Hannah Beddows, la madre de Willow, es consciente de que el denso cabello oscuro de su hija. Junto a la imagen añade un texto donde reproduce las palabras que le dijeron “la mayor parte de su pelo se caerá”, según recoge el Daily Mail.

No obstante, la situación no ha sido como preveían quienes pensaban que el pelo iba a desaparecer, pues actualmente Willow sigue conservando un espeso cabello castaño hasta formar una espectacular melena.

La debilidad del pelo en los recién nacidos

Los augurios de que el pelo iba a caer de su cabeza no eran la muestra de un acto de envidia, sino que eran una explicación lógica y adaptada al conocimiento científico. La mayoría de bebés que nacen con mucho cabello lo van perdiendo durante los primeros meses de vida.

Esto se debe a cambios hormonales en el cuerpo que son habituales y nada peligrosas. Más adelante ya comienza a producirse un crecimiento normal del cabello. No obstante, el caso de Willow no es único, y es que a veces se dan anomalías de este tipo. Willow Beddows no sufre ningún tipo de enfermedad ni su pelo es diferente al de otras niñas de su edad, es simplemente un fenómeno casual.

El vídeo ya ha sido reproducido más de seis millones de veces en la popular red social TikTok. En solo cuatro días ha recibido más de 22.000 comentarios y un millón de likes. Hannah Beddows incluso ha llegado a reconocer que ha cortado el cabello por primera vez a su hija porque ya estaba tapándole los ojos a la pequeña.