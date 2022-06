Después de asistir a un almibarado y exclusivo evento de la mano de la influencer valenciana Marta Lozano, las redes se han vuelto locas con la aparición de unas nuevas prescriptoras de moda que, lejos de lucir vestidos de modista, lucen con toda la gracia y el sex appeal modelos de grandes cadenas y de mercadillo, "de los gitanos de Sanlúcar", concretamente,

El vídeo de Tik Tok que se ha viralizado muestra a cinco jóvenes explicando el conjunto de ropa que llevan, como hacen todas las influencers. Lo innovador es que en lugar de hacer referencia a firmas y diseñadores de alta costura o de una gama alta, hablan de marcas que viste el más común de los mortales. Y ya el toque de gracia lo da el acento gaditano con el que hablan las protagonistas además del peculiar nombre con el que se refieren a una de las tiendas del conglomerado de Inditex, Bershka, al que llaman 'Breska' (que levante la mano quien no haya oído ese nombre tuneado entre alguno de sus conocidos).

Las protagonistas del vídeo de Alba Carrasco lucen vestidos y complementos de marcas como Shein, Parfois, Lefties (al que se refieren como 'Liftin') o Primark, entre otros.

Por supuesto las nuevas influencers de Cádiz y el joven que también comparte so 'outfit of the day' se han convertido en las "reinas" de Twitter. "Prefiero mil veces a estas reinas de extrarradio que a las petardas de las influencers megarretocadas"; "lo más importante es que todos llevan cosas suyas; ni regalos ni préstamos"; "saben lo que son y se ríen en la cara de las influencers", son algunos de los comentarios y reacciones al vídeo.

Hay quien ha preferido hacer referencia a la poca sostenibilidad de comprar es esas tiendas de 'fast fashion', pero bueno, eso es otro debate. Como también lo es si los sueldos dan para la exclusividad fashionista.

La joven que ha subido el vídeo a las redes ha agradecido los comentarios tan positivos que han recibido, y para quienes han pedido más, lo van a tener. El viernes, la segunda parte de las influencers de Trebujena.