"Intolerable" es la palabra que más se ha escuchado en las últimas horas sobre las polémicas declaraciones de Naim Darrechi sobre el sexo sin condón que pronunció en el canal de Mostopapi. Pero este último también ha sido centro de las críticas por publicar un vídeo en el que su invitado aseguraba que engañaba a las chicas diciéndole que estaba operado y que era estéril para practicar relaciones sexuales sin protección y eyacular dentro de ellas.

Relacionadas Naim Darrechi pide perdón después de confesar que eyacula dentro de sus parejas sexuales sin su permiso

Ibai Llanos es colega de Mostopapi e incluso han colaborado en distintas ocasiones, y es precisamente por esto por lo que se ha permitido el lujo de aconsejarle y decirle que lo que ha hecho está mal: "es que se ríe y lo sube, no lo puedo creer, ¿cómo puede estar eso subido con lo que acaba de decir? No me lo puedo creer que hayas hecho eso. ¿Cómo has permitido esto? Me da igual, si él dice eso porque tú no controlas lo que la otra persona dice como yo no controlo lo que Mostopapi dice cuando he colaborador con él, pero cuando ves que has dicho eso dejas de subir el vídeo".

Ibai hablando del video de Mostopapi y esq no puede tener más razón pic.twitter.com/jxLY2VWOfY — ʝυαимα (@juanma06_) 12 de julio de 2021

Tampoco cree que se pueda justificar la acción ni de Naim ni de Mostopapi diciendo que era una broma, "porque es un tema con el que no se puede bromear". Por ello considera que lo mejor hubiera sido echarle de la colaboración e invitarle a reflexionar sobre lo que este joven influencer mallorquín acababa de decir frente a las cámaras.