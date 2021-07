Naim Darrechi es un influencer mallorquín de 19 años que cuenta con más de 26 millones de seguidores en la red social TikTok. Empezó con las redes sociales en 2016 y su fama nació con la combinación de videos de bailes virales y graciosos. Actualmente es el español más seguido en TikTok, también tiene cuenta de Instagram y Youtube donde sube contenido a diario y en los que tiene 6 y 3,2 millones de seguidores, respectivamente.

Ha intentado hacerse un hueco en la industria musical y desde 2019 ha lanzado varios temas originales como Escápate, Volver a Empezar y Te Invito a volar. En ese mismo año, la editorial Planeta le ofreció publicar un libro titulado Muy Personal. En el 2020 ganó un Kids' Choice Award de Nickelodeon a Artista Español Favorito.

Darrechi ha protagonizado diversas polémicas, hace unos meses fue muy criticado por publicar un video en TikTok sobre su oposición al aborto, incluso por violación: "El bebé no tiene la culpa de nada", dijo. "Yo puedo entrar en tu casa, poner el gas y quitarte la vida sin que sufras. A mí me van a caer 30 años por asesinato y alguien que aborta, que se supone que es el mismo hecho, no solo es gratis sino que lo pagamos de nuestros impuestos."

Hace dos meses fue detenido en Palma acusado de desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, hace unos años, su expareja la influencer Ángela Mármol le acusó de violación y maltrato psicológico. Naim negó las acusaciones diciendo que no tuviera sentido porque estuvieron juntos 9 meses felizmente y la relación no terminó por ese motivo.

Ahora, ha saltado la nueva polémica por afirmar en un vídeo de Youtube de 'MostopapiTV' que eyacula dentro de sus parejas sin consentimiento: “Me gusta dentro acabar dentro, esa es la verdad (…) yo no puedo con condón, nunca lo utilizo, hasta que un día dije, tío, es raro que nunca haya dejado a una chica embarazada, tantos años, así que voy a empezar acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema, y nunca ha pasado nada”, afirmó Darrechi. Mostopapi, que se ríe de la ocurrencia, le pregunta: “¿Y ellas nunca te dicen nada en plan: ey, bro…?”. “Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos”, explicó entre risas.

Naim Darrechi con 26 millones de seguidores en tiktok y Mostopapi con mas de 3 millones de seguidores en sus redes han hecho apología de la violacion.

Correrte dentro de una mujer sin su permiso es VIOLAR. @policia pic.twitter.com/OsHr3JiQS2 — Antonio Fernández (@antonioboke) 11 de julio de 2021

El Gobierno lo llevará a Fiscalía

La ministra de Igualad Irene Montero compartido en su cuenta de Twitter que se trata de un caso de abuso sexual y que pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía: "Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) 12 de julio de 2021

Por otra parte, la consellera de Igualdad del Govern, Mercedes Garrido, ha comentado que desde el Institut Balear de la Dona (IBDona) se está estudiando qué acciones se pueden tomar en su contra: "Actitud rechazable que desde el IBDona ya se está estudiando para ver qué acciones se pueden tomar. Por actitudes como esta es necesaria la ley del sí es sí, la coeducación y todos los pasos que damos hacia la igualdad. Es un mal mensaje para la juventud de las islas y del país.", ha publicado en Twitter.

Actitud rebutjable que des de l’@IB_Dona ja estam estudiant per veure quines accions podem emprendre. Per actituds com aquesta és necessària la llei del sí és sí, la coeducació i totes les passes que feim en igualtat. Mal missatge per a la joventut de les illes i del país. https://t.co/bBxHDYEpiA — Mercedes Garrido (@GarridoMercedes) 12 de julio de 2021

El pasado lunes pidió perdón por las declaraciones en un par de vídeos en su cuenta de Instagram: “Tengo que pedir perdón de corazón por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo. Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Esto es una locura que he dicho yo. Ojalá que no hubiese salido. Todo lo que digáis sobre eso tenéis razón. Lo siento”.