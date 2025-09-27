La plaza de Santa María de Jaén ha sido este sábado escenario de una solemne jura de bandera para personal civil, organizada por la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X) -que tiene su base en Cerro Muriano, Córdoba- en colaboración con el ayuntamiento de la capital. El acto ha estado presidido por el general jefe de la Brigada X, Fernando Ruiz, acompañado por el alcalde de la ciudad, Julio Millán, quien también ha prestado juramento ante la enseña nacional.

Más de 400 jiennenses han participado en esta ceremonia cívico-militar con la que han querido "manifestar públicamente su compromiso con España y con los valores constitucionales", explica el Ministerio de Defensa en una nota de prensa. Uno a uno, los jurandos han besado las banderas del Regimiento Acorazado Córdoba 10 y del Regimiento de Infantería La Reina 2, "símbolo del compromiso adquirido con la defensa de España".

El acto se ha iniciado con la llegada del general Ruiz, a quien se le han rendido los honores de ordenanza. A continuación, el general ha pasado revista a la fuerza compuesta por escuadra de gastadores, compañía de honores del Regimiento Acorazado Córdoba 10 y banda de guerra del Batallón de Cuartel General X, que ha acompañado con solemnidad cada momento de la ceremonia.

La Brigada Guzmán el Bueno X organiza una jura de bandera civil en Jaén. / CÓRDOBA

El juramento o promesa ha sido tomado por el coronel jefe del Regimiento Acorazado Córdoba 10, Francisco Javier Carpio, quien ha pronunciado la fórmula establecida por medio de la cual los jurandos se han "comprometido por su conciencia y honor a guardar la Constitución como norma fundamental del estado, con lealtad al Rey y, si preciso fuera, entregar su vida en defensa de España".

Expresión de amor a España

Seguidamente, el general jefe de la Brigada ha dirigido unas palabras en la que ha agradecido al ayuntamiento que “nos hayan cedido temporalmente la plaza de Santa María […] que será testigo de esta jura ante la bandera”. Dirigiéndose a los jurandos, ha subrayado la trascendencia de su gesto: “Al jurar o prometer hoy ante la Bandera en esta noble ciudad de Jaén, habéis realizado una expresión cívica, pública e individual de amor y lealtad hacia España y hacia los españoles […] sois un ejemplo para la sociedad, pero también para nosotros”.

A su vez, el general ha recordado que en la BRI X “nos sentimos profundamente honrados de compartir con vosotros los mismos valores de amor a España. Porque ese amor no se mide en uniformes, sino en compromiso, en respeto, en voluntad de servir”. Al mismo tiempo, ha afirmado que “Jaén merece el reconocimiento de todos nosotros” y que “lo expresamos con nuestra presencia” al seguir ligados “a esta tierra noble, a la que queremos y admiramos”.

La Brigada Guzmán el Bueno X organiza una jura de bandera civil en Jaén. / CÓRDOBA

A continuación, se ha llevado a cabo el acto de homenaje a los caídos por España. Tras la interpretación del himno La muerte no es el final, el general jefe de la BRI X y el alcalde han depositado una corona de laurel en memoria de quienes dieron su vida por la patria, acompañada del toque de oración y de una descarga de fusilería.

El acto ha concluido con el desfile de la fuerza participante por la plaza de Santa María, recibido con aplausos por el numeroso público que llenaba el lugar y que ha arropado con entusiasmo a los hombres y mujeres de la Brigada Guzmán el Bueno X.