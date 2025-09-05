La base de Cerro Muriano en Córdoba acoge relevos de mando en varias unidades de la Brigada X

La base cordobesa de Cerro Muriano ha acogido este viernes por la mañana los actos de toma de mando y relevos de los jefes de varias unidades de la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X). En concreto, en el Grupo de Artillería de Campaña X, en el Batallón de Infantería Mecanizada Lepanto, perteneciente al Regimiento de Infantería La Reina 2, y en el Grupo Logístico X. La jornada ha comenzado con el relevo del Grupo Logístico X entre el teniente coronel Emilio Carmona Díaz y el teniente coronel José María Sánchez González. El acto ha sido presidido por el general Ruiz Gómez. El teniente coronel Sánchez ha agradecido la confianza depositada en él, “por lo que asumo el reto con humildad e ilusión”; además, ha afirmado que “me incorporo al Grupo para sumar y servir”. El teniente coronel posee el curso superior de Logística y ha estado destinado en el Batallón de Zapadores X, en el Batallón de Cuartel General X y la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas, entre otros destinos.

Seguidamente, se ha efectuado el relevo del Batallón Lepanto entre el teniente coronel Andrés Rodríguez Capote, quien lo ha recibido del teniente coronel Daniel Quintián Frade. El acto ha sido presidido por el coronel jefe del regimiento La Reina 2, Manuel Navarro González. En su alocución, el teniente coronel Capote ha agradecido la designación para el mando del Lepanto y ha expresado su empeño en la nueva empresa, en la que no escatimará "esfuerzo y compromiso para alcanzar las máximas cotas". El teniente coronel es titulado superior de Logística, comenzó su carrera en el Regimiento Acorazado Córdoba 10 y sus últimos destinos han sido la Agrupación de Transporte y el Cuartel General de Fuerza Terrestre, explica el Ministerio de Defensa en una nota de prensa.

Relevos en las jefaturas de varias unidades de la Brigada X, este viernes, en Cerro Muriano. / CÓRDOBA

Actos de relevo

A continuación, y para finalizar la jornada, ha tenido lugar la entrega y toma de mando del Grupo de Artillería de Campaña X, que ha presidido nuevamente el general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X, en la que el teniente coronel Manuel Augusto Muñoz Núñez ha cedido el testigo al teniente coronel Andrés Moreno Guerra. El nuevo jefe del GACA X ha tenido palabras de agradecimiento por la confianza depositada en él y el apoyo recibido. Además, ha reconocido la valía de los componentes del Grupo y el buen trabajo desarrollado hasta la fecha, en especial por el personal desplegado en Letonia. El teniente coronel Moreno es diplomado en Estado Mayor y entre sus destinos más destacados figuran el GACA X, la Academia de Artillería y el Cuartel General de la BRI X.

Previamente, el jueves, se efectuó en el Acuartelamiento Soyeche, en Munguía, el relevo del jefe del Batallón de Infantería Motorizada Guipúzcoa, perteneciente al Regimiento de Infantería Garellano 45. En el mismo, el teniente coronel José Luis Peñín Hidalgo tomó el mando relevando al teniente coronel Julio Juan Fernández Álvarez de Sotomayor, quien lo ocupaba desde septiembre de 2021. Durante el acto, presidido por el general jefe de la Brigada X, Fernando Ruiz Gómez, el teniente coronel Peñín, se dirigió a los presentes agradeciendo la confianza depositada en él y remarcando el "orgullo que representa tomar el mando de una unidad que destaca por la calidad humana y el elevado grado de operatividad".