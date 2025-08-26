La Guzmán El Bueno envía una unidad de zapadores a la lucha contra los incendios en León

El pasado 16 de agosto, un pelotón del Batallón de Zapadores X partió a las 02.00 horas de la madrugada desde la Base de Cerro Muriano con destino a León, para incorporarse a las labores de extinción de incendios en apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Tras recibir la orden de activación, el equipo —integrado por un suboficial y seis zapadores de la Brigada “Guzmán el Bueno” X— se puso en marcha en menos de tres horas.

Los medios aportados por la BRI X incluyeron una empujadora D5, vehículo de cadenas pesado diseñado para despeje, apertura de cortafuegos y apoyo a la movilidad, además de varios vehículos logísticos de apoyo. En menos de 24 horas, todos ellos se encontraban ya a disposición del Batallón de Intervención en Emergencias V, reforzando así los dispositivos desplegados en Castilla y León para la lucha contra los incendios.

Maquinaria desplegada en los incendios. / CÓRDOBA

Desde entonces y hasta este martes, los militares de la Brigada X participan activamente en las labores de prevención y extinción de incendios forestales. Entre las tareas realizadas destacan la limpieza y acondicionamiento de cortafuegos para la protección de localidades, la habilitación de zonas seguras en caminos forestales, el saneamiento de cortafuegos ya existentes y la adecuación de vías de acceso para motobombas y equipos de intervención. Asimismo, se han abierto nuevos pasos para facilitar el acceso a las zonas de ataque.

Todas las operaciones se desarrollan bajo el mando de la UME y en estrecha coordinación con el centro director de extinción en las áreas afectadas. El equipo ha intervenido en las localidades de Barniedo de la Reina, Espejos de la Reina, Boca de Huérgano, Riaño y Valverde de la Sierra, así como en el puerto de Pandetrave, todas ellas enclavadas en un entorno de gran valor ecológico y paisajístico, dentro o en las proximidades del Parque Nacional de los Picos de Europa, en la provincia de León.

Militares de la Bri X desplegados en León. / CÓRDOBA

El pasado jueves se efectuó el relevo del personal de la Brigada Guzmán el Bueno X, tras seis días consecutivos de despliegue. Con la incorporación del nuevo equipo de zapadores se asegura la continuidad de las operaciones y se refuerza el compromiso de la Brigada en la lucha contra los incendios forestales que aún permanecen activos. Una vez más, la Brigada “Guzmán el Bueno” X y, en particular, su Batallón de Zapadores, ponen de manifiesto su preparación, su espíritu de servicio y su permanente disponibilidad, rasgos que identifican a nuestras unidades y que ya han quedado demostrados en situaciones de emergencia recientes como las inundaciones provocadas por la DANA en Valencia, la Operación Balmis durante la pandemia de la covid-19 o el despliegue realizado para mitigar los efectos de la tormenta Filomena.

La Brigada Guzmán el Bueno X reitera así su compromiso con la sociedad española y con la protección del entorno natural, reafirmando su vocación de servicio al ciudadano.