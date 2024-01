La máxima responsable de Defensa ha pedido a los integrantes del pelotón que practicaba un ejercicio de paso de cursos de agua en un embalse del término municipal de Obejo que colabore totalmente con la justicia para esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias. "Hay muertes que son menos explicables que otras", ha apostillado.

Aquel día, el cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León, de 34 y 24 años de edad respectivamente, murieron ahogados. Sus cuerpos fueron hallados horas después gracias a un operativo de búsqueda. Otros compañeros tuvieron que ser evacuados al hospital por hipotermia.

Este jueves, la ministra de Defensa se ha trasladado al lago, donde ha podido conocer el lugar en el que ocurrieron los hechos y donde se ha llevado a cabo un homenaje, consistente, tras una oración y un minuto de silecio, en la entrega de una ofrenda floral en honor de los fallecidos.

Posteriormente, se ha desplazado a la base, donde ha atendido a las explicaciones del general jefe de la brigada, Ignacio Olazabal Elorz, y del coronel Manuel Navarro, al mando del regimiento de infantería La Reina 2 -al que pertenecían León y Jiménez- respecto al ejercicio durante el que se produjo el trágico incidente.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), Amador Enseñat, ha acompañado a la ministra y ha reiterado sus palabras: "Colaborar lo máximo con la investigación es el mejor homenaje". Unas diligencias que dirige la Guardia Civil y de las que, de momento, no han trascendido novedades.

Ambos han mostrado su compromiso con las familias y con los compañeros de los militares fallecidos. Por eso, Robles ha dejado claro que "la justicia tiene que llegar hasta el final". Ese esclarecimiento de los hechos permitirá, en palabras de Enseñat, tomar " todas las medidas para minimizar los riesgos en la instrucción".

Según la explicación de los altos cargos de la BRI X, el ejercicio comenzó a las 9.00 horas. Como han precisado, los recién ingresados, como era el caso de Carlos León -se incorporó en mayo del año pasado-, asisten a una formación de entre siete y trece semanas. Un periodo a lo largo del cual tienen lugar varias fases. La primera se corresponde con sesiones básicas. El grueso está dirigido a la adaptación de los soldados a la unidad, para acabar con una última fase específica de los futuros puestos tácticos.

Las maniobras en las que fallecieron ambos miembros del regimiento La Reina 2 estaban enmarcadas en esa formación. Concretamente, aquel día se dirigieron, realizando un recorrido nocturno, a El Ronquillo, donde, según la brigada, practicaron "movimiento en subsuelo". Después, se desplazaron a la zona norte, a una charca que debían cruzar a nado para llegar al campamento y concluir el ejercicio.

Sin embargo, todo se torció. Dos jóvenes tuvieron que ser evacuados al hospital con síntomas de hipotermia. En aquel lugar, durante dicha mañana, soportaron temperaturas inferiores a los cuatro grados. A Carlos León, de El Viso (Sevilla) y a Miguel Ángel Jiménez, originario de Adamuz, se les perdió el rastro. Todas las alarmas se dispararon y, hasta el lugar, se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de los bomberos de Córdoba y especialistas en rescate acuático de la Guardia Civil. Los cuerpos de ambos fueron hallados esa misma tarde.

Margarita Robles ha asegurado que habló, este mismo miércoles, con la madre del soldado y con la mujer del cabo, con quienes se comprometió a llegar a la verdad. "Les di mi palabra de que vamos a colaborar con la Justicia sin reserva alguna, sin ocultación alguna", ha precisado. Para continuar mostranto su confianza en los jueces: "Estoy segura de que van a llegar hasta el final". Robles, durante esas palabras con las que ha atendido a los medios, ha confirmado que la investigación cursará a través de la jurisdicción militar.

En ese sentido, no han sido pocas las veces que ha instado a los compañeros de los fallecidos a que, cuando declaren, "lo hagan sin reserva alguna", expresando "todo lo que ellos vieron y vivieron, de tal manera que el juez pueda tomar las mejores decisiones y se sepa lo que pasó". En todo momento, Robles ha destacado el compromiso de Defensa con la "máxima transparencia" en este caso.

Al mismo tiempo, la ministra ha arropado a los miembros del regimiento que participaron en el ejercicio. "Sabremos lo que habrán pasado, que no lo olvidarán nunca", ha repetido Robles mientras miraba a los soldados, dispuestos ante ella. Y reconocía que "no hay palabras de consuelo". Pero sí ha querido mostrar "todo el cariño, reconocimiento y apoyo a las familias" y también a ellos.

