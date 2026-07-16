El Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil iniciará la Liga 2026-27 en Sevilla

Asobal hizo público este jueves el calendario del curso 2026-27. El Cajasol Ángel Ximénez arrancará su decimocuarta campaña en la máxima categoría con uno de los mayores alicientes de la temporada, el derbi andaluz. Lo hará en Sevilla el fin de semana del 12-13 de septiembre.

El primero en casa, el Barça

De seguidamente, llegará otro de los partidos más esperados. Barça abrirá la temporada del Alcalde Miguel Salas, visita que se realizará el 19 o 20 de septiembre. La exigencia de la Asobal continuará en las sucesivas jornadas, con rivales como Bathco BM Torrelavega (casa), Irudek Bidasoa Irún (fuera), Recoletas Salud At. Valladolid (fuera), Dicorpebal Logroño La Rioja (casa) y Fraikin BM Granollers (fuera). No será hasta la jornada 8 cuando los pontaneses se enfrenten a un equipo de «su» Liga, siendo Tubos Aranda Villa de Aranda el que recale en Puente Genil a finales de octubre.

Quim Rocas, el primer refuerzo del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil para la 2026-2027. / ÁNGEL XIMÉNEZ BM

Otro de los aspectos a destacar es la segunda vuelta, donde el derbi andaluz -esta vez en Puente Genil- volverá a tomar protagonismo como primer partido del 2027. El final de liga también cobra importancia, teniendo como finalización el 5 de junio. El sprint final llevará al Cajasol Ángel Ximénez a enfrentarse en las últimas jornadas a Fertiberia Puerto Sagunto (fuera), Abanca Ademar León (casa), Horneo BM Alicante (fuera), BM Caserío Ciudad Real (fuera) y REBI Balonmano Cuenca (casa), cerrando así el curso ante la afición.

Toni Malla: "Tenemos un inicio duro"

El técnico del Cajasol Ángel Ximénez, Toni Malla, aseguró en declaraciones a los medios oficiales del club pontano que "con el calendario ya sorteado, tenemos ya en la primera jornada el derbi andaluz que no creo que sea muy positivo porque entendemos que puede haber una hipotética final de la Copa de Andalucía la semana antes y lo que eso conlleva. Tenemos claramente un inicio duro", señaló el técnico pontano, "pero a partir de la jornada 8 tendremos partidos de 'nuestra Liga', aparte de la primera jornada de Sevilla, con lo cual, hay que ver el vaso medio lleno. Yo veo positivo jugar en las primeras jornadas con rivales de arriba porque puede ser el momento adecuado para meter alguna sorpresa, sobre todo en este inicio de liga que los equipos no están del todo construidos y demás. Si nosotros somos capaces de mantener el trabajo de la temporada anterior y que los fichajes se incluyan bien en las primeras jornadas, yo creo que podemos rascar algo en esas jornadas iniciales que van a ser muy complicadas. Vamos ilusionadísimos, sea quien sea y el calendario que sea, nosotros tenemos que competir al máximo en casa y fuera de casa, evidentemente, ser capaces de rascar algún punto para que el objetivo de la tranquilidad al final de liga sea el que queremos».

El 27 de julio, al trabajo

El Cajasol Ángel Ximénez se pondrá en marcha este próximo lunes 27 de julio, con vista a tener seis semanas de intenso trabajo. Esta puesta a punto también conllevará la celebración de partidos de preparación, agenda que el club se encuentra cerrando.

La planificación incluye una visita al país vecino, Portugal, algo que se ha venido haciendo en anteriores cursos. La previsión de este viaje es que se realice a principios de agosto, concretamente los días 7 y 8 aunque sean fechas aún por confirmar. También estarán las salidas a dos destinos Asobal, como Cuenca y Ciudad Real, encuentros fijados para el 13 y 14 agosto, respectivamente. Tras ellos, los de Toni Malla acudirán a Málaga, para visitar al Trops Málaga el miércoles 19. Por último, tendrá lugar la Copa de Andalucía organizada por FABM, la cual este año estrena nuevo formato con la celebración de las semifinales en San Fernando el 29 de agosto. Los pontaneses se medirán al BM Dólmenes Antequera, duelo que pondrá en juego el billete a la final programada para el 5 de septiembre en Palma del Río y en la que el Cajasol Ángel Ximénez esperará estar para defender el cetro andaluz.