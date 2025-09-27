El Cajasol Ángel Ximénez logra su primera victoria en Liga

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, venció al BM Caserío este sábado en el Quijote Arena por 27-31, con lo que los pontanos lograron sus dos primeros puntos ligueros. El partido tuvo dos partes bien diferenciadas, la primera fue local y la segunda de los pontanos, que con un parcial de 11-18 emergieron, catapultados por la defensa 6-0, el acierto del meta ciudadrealeño Álvaro de Hita y los goles de Dorado.

Primera parte con ritmo

Empezó con mucho ritmo y gran defensa el conjunto manchego, que colocó un parcial 3-0, en el minuto 4, que fue cuando el conjunto cordobés anoto por primera vez. El Caserío tenía claro que los partidos se ganan desde la defensa y el 6-0 rocoso local, no dejaba comodidades en el ataque andaluz, hasta que con el 5-1 en el electrónico, parecía que el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil cerró mas su defensa 6-0 para buscar mayor hermetismo y tratar de acortar distancias.

El pontano Simonet intenta conectar con un compañero durante el encuentro entre el Cajasol Ángel Ximénez y Caserío Ciudad Real, en el Quijote Arena. / José Ramón García-Carpintero

Fue con el 7-3 en el marcador cuando Paco Bustos pidió un tiempo muerto que le vino muy bien a su equipo, pues se puso a uno del Caserío (12-11) a falta de cinco minutos para el final de la primera parte. En ese momento Santiago Urdiales pidió su tiempo muerto, debido a que el cuadro cordobés iba creciendo y Caserío, entre exclusiones seguidas y gran desconcierto, no encontraba su esquema de juego. Con ese reseteo logró colocar un parcial 4-2 para cerrar los primeros 30 minutos (16-13).

En la segunda mitad, Caserío Ciudad Real salió muy sólido en defensa y rápido en ataque, con lo que a los 33 minutos de partido vencía 20-14, seis goles de diferencia que obligaron de nuevo a Paco Bustos a pedir otro tiempo muerto.

Así, el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil apretó en el 6-0 y Caserío ya no estaba tan cómodo y no corría tanto. Sí lo hacía el Cajasol Ángel Ximénez, que se colocó a un gol del equipo local (24-23) en el minuto 46, con lo que también Santiago Urdiales tuvo que pedir un tiempo muerto, debido a que los manchegos ya no comparecían en pista. El siguiente parcial también fue para los pontanos, que con un gol de un ciudadrealeño como Álvaro de Hita igualó a 25, mientras que Ramos puso por primera vez por delante en todo el partido al Puente Genil (25-26).

De nuevo Urdiales pidió tiempo muerto, ya que Caserío estaba tocado, mientras que el Cajasol Ángel Ximénez disfrutaba de sus mejores minutos. No tuvo opciones el Caserío en los últimos cinco minutos, ya que en defensa era mejor el cuadro pontano y al Caserío le entraban las prisas, malas consejeras, con lo que el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil se llevaba el triunfo, por 27-31, el primero en Liga.