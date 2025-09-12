Al Ángel Ximénez Puente Genil no le da con un buen segundo tiempo en Granollers

Un Ángel Ximénez Puente Genil al que le costó coger el ritmo en el inicio de partido pagó caro su frío arranque con una clara derrota en Granollers en su estreno en la Liga Asobal. Su buen segundo tiempo resultó insuficiente para reequilibrar el marcador ante un Fraikin Granollers que logró un sólido triunfo liderado por el joven lateral Marcos Fis, que en su debut en la máxima categoría del balonmano español fue el máximo goleador del partido con 10 goles. También influyó la buena actuación en la portería de Krivokapic, que abortó cualquier intento de reacción pontana. El conjunto catalán, vigente subcampeón de la competición, salió decidido a marcar el ritmo desde el primer segundo y pronto trasladó su ambición al marcador. El equipo dirigido por Antonio Rama, con Juan Palomino y Pablo Urdangarín como brazos ejecutores, mostró las uñas desde el inicio, desarbolando el planteamiento visitante y situando el 8-4 tras los primeros diez minutos.

Un duro primer acto para los pontanos

Dorado lanza sobre la portería catalana durante el encuentro entre el Ángel Ximénez y el Granollers. / Xavier Solanas

Las dificultades del Puente Genil para superar a Krivocapic ampliaron la brecha pasado el ecuador de la primera mitad (11-6, min.16). Además, el Granollers encontró en Marcos Fis un aliado inesperado: en su debut en la máxima categoría, el joven jugador mostró desparpajo y eficacia, anotando tres goles que llevaron al equipo vallesano a su máxima ventaja (16-9, min.20).

El Puente Genil, abrumado por el inicio arrollador de los locales, se aferró a Mario Dorado, único capaz de superar al portero local. A pesar de sus esfuerzos por reducir la desventaja, la defensa cordobesa no logró contener el ataque organizado y letal del Granollers, que mantuvo los siete goles de ventaja y cerró el primer tiempo con un cómodo 20-13 tras un tanto de Freitas. El paso por vestuarios no hizo más que ampliar la renta local. Un gol de Reguant al contraataque y otro de Marcos Fis, que sacó el brazo a pasear, llevó la diferencia a diez tantos por primera vez en el partido (24-14, min.32)

Sin embargo, el Puente Genil no bajó los brazos. La aparición del portero Elcio Carvalho, las ayudas constantes para bloquear los lanzamientos de la primera línea y el orgullo colectivo permitieron a los visitantes encadenar un parcial de 2-6 (30-24, min.42), reduciendo la desventaja a seis goles con más de quince minutos por jugar.

El Granollers, lejos de dejarse sorprender, supo neutralizar el momento de mayor presión visitante. El equipo de Antonio Rama mantuvo a raya cualquier intento de remontada y, incluso durante la exclusión temporal de Marcos Fis, firmó un parcial de 4-2 que recuperó los ocho goles de ventaja para acercarse a la primera victoria de la temporada (34-26, min.51).

Con el partido ya decidido, Marcos Fis aprovechó los últimos minutos para engordar sus cifras goleadoras, mientras que Daniel Serrano y Simonet, de penalti, maquillaron el 38-33 final, que supone la primera victoria del vigente subcampeón liguero y un estreno liguero para el Ángel Ximénez Puente Genil duro, aunque con demostrada capacidad de reacción tras un complicado primer tiempo.

FICHA TÉCNICA BM Granollers, 38: Luka Krivokapic, Pau Panitti, Jordi Deumal (3), Tarcisio Freitas (2), Marcos Fis (10), Adriá Figueras (1), Bruno Reguart (5), Josep Armengol (-), Gerard Domingo (2), Guillermo Fischer (2), Pablo Guijarro (1), Sergi Franco (7), Roger Ferrer (-), Chaves (1), Juan Palomino (2), Pablo Urdangarín (2). Ángel Ximénez Puente Genil, 33: Elcio Carvalho, Álvaro de HIta, Pablo Simonet (9), Antonio Cabello (1), Daniel Ramos (5), Borivoje Dukic (-), Paco Bernabéu (3), José Cuenca (-), Lucas Aizen (-), Tiago Sousa (3), Daniel Serrano (4), Mario Dorado (5), Claudio Leandro Ramos (-), David Estepa (3). Parciales: 3-2, 6-4, 10-5, 15-9, 17-11, 20-13 (descanso), 26-17, 30-22, 31-24, 33-26, 36-30, 38-33. Árbitros: Luís Ignacio Colmenero Guillén y José Manuel Iniesta Castillo. Excluyeron a Juan Palomino, Pablo Urdangarín, Gerard Domingo y Marcos Fis por los locales y a Daniel Serrano (en dos ocasiones), David Estepa, Tiago Sousa y Daniel Ramos por los visitantes. Mostraron la roja a Juan Palomino. Incidencias: Primera jornada disputada en el Palacio de Deportes de Granollers.

