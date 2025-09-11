El Ángel Ximénez Puente Genil debuta en Liga visitando al histórico Granollers

El Ángel Ximénez Puente Genil echará andar su décimotercera temporada consecutiva en Asobal, este viernes en tierras catalanas, con un duelo que le enfrentará al Granollers, uno de los históricos del balonmano nacional y, además, un rival que está llamado a situarse en la parte noble de la clasificación general al final de la temporada. El partido dará comienzo a las 19.00 horas y será dirigido por el castellano-leones Luis Ignacio Colmenero Guillén y el valenciano, José Manuel Iniesta Castillo.

El equipo pontanés acude a su estreno liguero con un equipo muy renovado, lo mismo que su adversario, y llega a este primer compromiso después de realizar una pretemporada regular, donde Paco Bustos no ha podido contar con toda la plantilla. Precisamente, para su debut en Granollers, Bustos no podrá contar con Domingo Luis Mosquera ni Ahmed, además de estar pendiente de la evolución del extremo Antonio Cabello. Si este no puede formar parte de la expedición pontana lo sustituirá Antonio Pineda, jugador cedido a La Salle.

Un Granollers remozado

Paco Bustos deberá tener cuidado del Granollers, que al igual que su equipo ha tenido muchos cambios con respecto a la pasada campaña. Hay que recordar que el equipo pontanés obtuvo resultados positivos en la dos ultimas temporadas ante los vallesanos, de ahí que viaje ilusionado en poder regresar con una sonrisa de tierras catalanas. Sin embargo, en el Ángel Ximénez Puente Genil son conscientes de lo complicado que será puntuar ante el segundo clasificado de la temporada pasada. El equipo viajó este jueves y regresará justo después del encuentro.

El Granollers ha experimentado muchas bajas, destacando de manera especial la marcha de su guardameta, Roberto Martínez, a las que hay que añadir las de Oriol Rey, Víctor Romero, Gallardo o Antonio García. En su lugar han llegado a las filas vallesanas jugadores de mucha entidad: Adrián Figueras, Bruno y Reguart vuelven después de su paso por tierras francesas, mientras que Kripokavic, en la porteria, Ferran Castillo, que vuelve tras una larga lesión, Palomino, y Marcos Fis -posiblemente el jugador con mayor proyección en el balonmano nacional- han reforzado a un Granollers que, como casi siempre, parte como favorito. Tampoco hay que olvidar a Pablo Urdangarin, Sergi Franco o Freitas, además de Antonio Rama, que pasa a ser uno de los mejores técnicos de Asobal.

