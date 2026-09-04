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Baloncesto

Vista Alegre se viste de gala para acoger la gran final de la Copa de Andalucía: Unicaja-Insolac Caja 87

Dónde y cuándo ver por televisión el duelo entre los malagueños y el debutante Insolac Caja 87 tras dar la sorpresa en Granada

Imagen del primer entrenamiento de pretemporada del Unicaja Málaga.

Imagen del primer entrenamiento de pretemporada del Unicaja Málaga. / Unicaja / Mariano Pozo

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Lorenzo Estepa

Córdoba

El baloncesto autonómico vive este sábado una de sus grandes citas estivales con la disputa de la gran final de la 29 edición de la Copa Andalucía. El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre de Córdoba se vestirá de gala a partir de las 20:00 horas para albergar un atractivo choque de estilos y categorías entre el Unicaja Baloncesto y el debutante en este duelo crucial, el Insolac Caja 87. El encuentro podrá seguirse en abierto a través de la emisión en directo de Andalucía Televisión (ATV), así como por la plataforma digital Canal Sur Más.

Test de máxima exigencia

El cuadro malagueño, que defiende entorchado, accedió de forma automática al partido decisivo debido a su condición de único club andaluz encuadrado en la Liga Endesa (ACB). Para el Unicaja, este trofeo representa un test de máxima exigencia dentro del trabajo de preparación de pretemporada.

El Insolac Caja 87 eliminó al Coto Córdoba para llegar hasta la final ante Unicaja.

El Insolac Caja 87 eliminó al Coto Córdoba para llegar hasta la final ante Unicaja. / A.J. GONZÁLEZ

Por su parte, el conjunto sevillano ha tenido que ganarse el billete a través de un exigente cuadro previo que ha reunido a los representantes andaluces de Primera FEB. En dicha fase de clasificación también compitieron el Cajasol Coto Córdoba y el Covirán Granada. El Insolac Caja 87 dio la gran sorpresa del torneo tras asaltar a domicilio el Palacio de Deportes de Granada, donde se impuso por 74-89 a la escuadra nazarí en un choque muy tenso en el que los locales sufrieron importantes problemas por faltas y contratiempos físicos.

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Esta victoria histórica permite al Caja 87 estrenarse en la pugna directa por el título regional. La Copa Andalucía se consolida así como el escaparate perfecto para pulsar el estado de forma de los grandes referentes del baloncesto en la región antes de que arranque oficialmente el curso competitivo.

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