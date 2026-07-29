El Cajasol Coto Córdoba iniciará la Liga en casa ante el Zamora y terminará también en Vista Alegre ante el potente Movistar Estudiantes

La Federación Española de Baloncesto (FEB) hizo público este miércoles el calendario de la temporada 2026-27 correspondiente a la Primera FEB, campaña que ha de ser histórica para el Cajasol Coto Córdoba, que hizo regresar al baloncesto cordobés a la segunda categoría del básket nacional.

Inicio relativamente suave

No será una temporada nada fácil para los pupilos de Gonzalo Rodríguez, que deberán suplir con ilusión y garra las lógicas limitaciones del presupuesto que tendrán, debido a que son un equipo recién ascendido y el baloncesto cordobés llevaba muchos años sin competir a ese nivel. De ahí que este Cajasol Coto Córdoba deba convertir Vista Alegre en un fortín.

El calendario, a priori, le ha reservado un inicio que debe ayudar mínimamente a que el aterrizaje en la categoría sea más suave del que podía proyectarse, ya que el Cajasol Coto Córdoba iniciará la Liga el fin de semana correspondiente al 25 de septiembre ante el Caja Rural Zamora. En la segunda jornada de competición, correspondiente al 2 de octubre, le tocará al conjunto blanquiverde visitar la cancha del Agropal Palencia, mientras que en la tercera jornada de LIga, a disputar el fin de semana correspondiente al 9 de octubre, le tocará de nuevo competir como visitante, concretamente, en Albacete.

Rivales fuertes

Justo en la semana siguiente, la del fin de semana correspondiente al 16 de octubre, se disputará el primer derbi andaluz con el Cajasol Coto Córdoba de por medio. En este caso le tocará recibir en Vista Alegre al Insolac Caja 87, mientras que el siguiente derbi regional se producirá ya a escasos días del final del 2026, en concreto, el 27 de diciembre, cuando le tocará visitar al equipo de Gonzalo Rodríguez al Covirán Granada.

Uno de los rivales emblemáticos de esta Primera FEB de la 2026-27 es el Movistar Estudiantes. Al Cajasol Coto Córdoba le tocará enfrentarse como remate de la Liga. Los blanquiverdes deberán visitar a los estudiantiles el fin de semana del 17 de enero del próximo año, mientras que le tocará cerrar la Liga contra uno de los equipos más potentes de la Liga. El Cajasol Coto Córdoba recibirá en Vista Alegre al Movistar Estudiantes en la última jornada de competición, a disputar el fin de semana del 7 de mayo. Otras fechas destacadas son los dos partidos a competir contra el Gran Canaria: 23 de octubre en Vista Alegre y ya el 19 de febrero en la cancha del equipo insular.

Noticias relacionadas

Si quiere consultar el calendario del Cajasol Coto Córdoba de la temporada 2026-27, pinche aquí.