Fernando Bello, del Cajasol Coto Córdoba, seleccionado con España sub 23 de 3x3

Fernando Bello, alero del Cajasol Coto Córdoba, ha sido seleccionado para el combinado de España sub 23, modalidad 3x3, que disputará las eliminatorias de Nations League los próximos fines de semana correspondientes al 6-8 de agosto, en Marianske Lazne, y entre el 11 y el 13 de agosto, en Bratislava.

Este miércoles, la FEB comunicó que el seleccionador español, Andrés Fernández, realizó la selección de los seis jugadores que disputarán dichas elimintorias en agosto y en la misma se encuentra Fernando Bello, que conformará la escuadra hispana que integran también Juan García-Abril, del CBC Valladolid, Jordi Boix, del Homs UE Marató, Hugo Arbosa, del Amics Castelló, Alejandro Redondo, del Onil 3x3, y Alejandro Moreno, del Glasaxe Basketball Klub.

Eliminatorias de Nations League

España disputará la primera eliminatoria de la Nations League en la localidad checa de Marianske Lazne, entre el 6 y el 8 de agosto, mientras que la siguiente la jugará del 11 al 13 de agosto en la capital eslovaca, Bratislava.

Bello entra a canasta durante un encuentro de Liga. / Chencho Martinez

Con esta convocatoria internacional, Fernando Bello inicia una temporada, la 2026-27, que da continuidad a una 2025-26 inolvidable para el alero gallego. Bello aterrizó en el Cajasol Coto Córdoba en la campaña 2023-24 y sigue siendo pieza fundamental del proyecto blanquiverde. El alero llegó procedente del Estradense, de la Liga EBA, y desde sus primeros pasos en Córdoba destacó por su capacidad para competir en la pintura, su entrega en el rebote y su utilidad también en el lanzamiento exterior. Su trayectoria no ha estado exenta de dificultades, ya que en la 2024-25 sufrió una lesión que le apartó de las canchas durante buena parte del segundo tramo del curso. Aun así, supo rehacerse hasta convertirse en una referencia histórica del club.

Tanto es así, que el pasado marzo Fernando Bello se proclamó máximo anotador histórico de la entidad que preside Rafael Blanco. El ala-pívot de Santiago de Compostela alcanzó esa condición tras firmar 13 puntos en la victoria en Jaén, una actuación que le permitió llegar a los 552 desde su llegada al club en el verano de 2023.

Con ese registro, Bello superaba los 550 puntos que acumuló CJ Williamson durante la brillante campaña 2023-24, la temporada en la que el equipo blanquiverde consiguió el ascenso a la entonces LEB Plata, hoy denominada Segunda FEB.

Los máximos anotadores históricos

La clasificación histórica de anotadores del Córdoba Club de Baloncesto, hasta el final de la fase regular de la pasada temporada, quedó encabezada por Fernando Bello, seguido por Gonzalo Orozco, CJ Williamson, Xavier Newson y Lucas Muñoz.

Fernando Bello. / Chencho Martinez

El crecimiento del club en apenas cuatro años de existencia ha sido notable. Fundado en mayo de 2022, el Cajasol Coto Córdoba arrancó su andadura en la N1 Nacional, tres categorías por debajo de la actual. En aquella primera temporada destacó con fuerza el alero estadounidense Xavier Newson, hoy jugador del Peñarroya en la Liga EBA, que firmó 465 puntos en 24 partidos, con una media de 19,3 por encuentro.

Su legado fue superado en la campaña siguiente por CJ Williamson, uno de los nombres propios del ascenso. El jugador estadounidense sumó 550 puntos en 30 partidos, para una media de 18,3, en una temporada clave para el crecimiento competitivo del club, que entonces dio el salto desde la Liga EBA a la LEB Plata tras ascender en la fase de ascenso de Lliria.

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Ahora, Fernando Bello despunta en todos los registros. Tras proclamarse máximo anotador histórico de su club, el Cajasol Coto Córdoba, llega ahora esta llamada internacional de España sub 23 3x3.