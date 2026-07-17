El Cajasol Coto Córdoba firma a Leslie Nkereuwem, un jugador físico y con experiencia en Primera FEB

El proyecto deportivo del Cajasol Coto Córdoba entra en su fase final de confección. A falta de los últimos retoques para apuntalar el plantel, la dirección deportiva ha cerrado la incorporación de Leslie Nkereuwem, un ala-pívot de 26 años natural de Lawrenceville (Georgia, EE. UU.). El jugador cuenta con pasaporte nigeriano, un factor clave para la planificación deportiva de la entidad blanquiverde, ya que competirá bajo la condición de jugador Cotonou, evitando así consumir una de las codiciadas plazas de extracomunitario.

Nkereuwem llega a la capital cordobesa con el objetivo de recuperar su mejor versión sobre el parqué. Su última etapa profesional en el Palencia, donde debutó en la división de plata del baloncesto nacional (Primera FEB), se vio truncada abruptamente por una grave lesión de rodilla. Pese a que el contratiempo físico le impidió tener continuidad, el tiempo que estuvo activo dejó una notable carta de presentación: promedió 9,4 puntos y 3,4 rebotes en apenas 16 minutos de juego por encuentro, firmando además un sobresaliente 62% de efectividad en lanzamientos de dos puntos.

Intensidad, rebote y polivalencia en la zona

Con sus 2,03 metros de estatura, Nkereuwem destaca por ser un jugador de un alto impacto inmediato en pista. Aunque su posición natural es la de ala-pívot, su potencia física y envergadura le capacitan para actuar como un cinco de garantías, aportando intimidación defensiva y solidez en la captura de rebotes. Su juego se caracteriza por una gran movilidad para transitar la pista en velocidad, una alta efectividad de cara al aro en situaciones de juego interior y una contrastada habilidad para castigar el aro rival mediante el rebote ofensivo.

La gran incógnita que deberá despejar el cuerpo técnico liderado por Gonzalo Rodríguez es el estado físico del jugador tras su inactividad médica, aunque si el interior recupera el ritmo de competición, está llamado a ser una pieza diferencial en los esquemas del equipo.

Trayectoria académica y bagaje internacional

No será esta la primera aventura del estadounidense en Europa. Antes de aterrizar en el baloncesto español, Nkereuwem ya sumó experiencia europea durante el curso 2024-25 en las filas del Nevezis lituano, firmando unos registros de 7 puntos y 3,7 rebotes por partido. Previamente, forjó su juego en el exigente baloncesto universitario de su país natal (NCAA), donde completó cuatro temporadas en Longwood University antes de cerrar su etapa de formación en Georgia State.

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Con esta incorporación, el Cajasol Coto Córdoba añade músculo, polivalencia y experiencia a un vestuario que busca consolidarse con solvencia en la categoría y evitar apuros clasificatorios desde las primeras jornadas de liga.