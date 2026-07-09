El Coto Córdoba anuncia la renovación de Alejandro Rodríguez

El Coto Córdoba CB anunció este jueves la renovación del ala-pívot Alejandro Rodríguez, segundo capitán de la plantilla blanquiverde y una de las piezas claves en el vestuario de Gonzalo Rodríguez para lograr el gran éxito del ascenso a Primera FEB, la pasada temporada.

Segundo capitán

En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, el Coto Córdoba CB informó de que "la dirección deportiva ha llegado a un acuerdo de renovación con el jugador Alejandro Rodríguez, (2,02 cm), ala-pívot que durante la pasada campaña ejerció como segundo capitán del equipo y que tan buen rendimiento desarrolló durante el curso 2025-26, donde se consiguió el ascenso a Primera FEB". En el mismo comunicado, la entidad blanquiverde reconoce que la continuidad de Alejandro Rodríguez "supone una enorme alegría", ya que "se ha consolidado como uno de los pesos pesados en el vestuario blanquiverde".

Posteriormente, la nota del Coto Córdoba CB detalla que "Rodríguez completó una temporada rindiendo a un gran nivel, erigiéndose como uno de los bastiones de la plantilla, por su buen hacer en el parqué, aportando inteligencia en el juego, amenaza exterior con el triple, siendo un gran pasador y sabiendo ejercer como jugador de equipo y de club". Asimismo, se recuerda que "del total de partidos completados, 26, Rodríguez sumó un total de 708 minutos donde pudo anotar 192 puntos, sumando un total de 87 rebotes y resultado efectivo en 38 triples. Tuvo una valoración de 204 durante la liga regular".

Formado en el Cajasol

Finalmente, el comunicado finaliza con "el mejor de los deseos al jugador, a sabiendas de que se trata de un deportista que representa los valores de la entidad blanquiverde y uno de los más reconocidos por la afición. Así, se agradece la voluntad del sevillano por querer seguir formando parte de CCB".

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Formado en las categorías inferiores del Cajasol, Alejandro Rodríguez Aguilar comenzó a forjar su carrera profesional en CB Morón, donde permaneció cinco temporadas consolidándose en la pintura del equipo sevillano. Posteriormente recaló en el CB Clavijo, antes de iniciar su etapa en Algeciras, que se prolongó hastsa el pasado verano, cuando dio el paso de firmar por el Coto Córdoba CB, con el que ahora ha logrado el ascenso a Primera FEB.