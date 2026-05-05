Gonzalo Orozco, tras el ascenso del Coto Córdoba a Primera FEB: «Cuando asciendes es como cumplir los propósitos de año nuevo, aquí todo el mundo está con ganas de más»

El Coto Córdoba logró el pasado domingo el ascenso a la segunda categoría del baloncesto nacional, la Primera FEB, tras derrotar en el global de la eliminatoria al Amics Castelló. Uno de los héroes del partido fue el base cordobés Gonzalo Orozco. El jóven jugador asumió la responsabilidad cuando los blanquiverdes estuvieron al límite y fue uno de los más destacados en la eliminatoria. Tras la promoción, repasa la temporada y las claves de la victoria en Vista Alegre que devuelven a la ciudad de Córdoba a la élite del baloncesto.

-¿Cómo afrontaban la eliminatoria ante un equipo que era, a priori, favorito?

-Con muchísimas ganas, como hemos ido haciendo durante todo el año. Muchísimas ganas de querer llegar a este tipos de partidos, que están están muy guapos. Ellos tenían el cartel de favorito al principio de la final. Después de la ida, creo que nos lo dieron a nosotros y, finalmente, supimos sufrir para llevarnos este ascenso.

Un partido en el que «salió todo»

-Un encuentro de ida que salió prácticamente perfecto, con diferencia de 30 puntos, ¿se veían capaces de ganar de esa ventaja?

-Siempre hemos pensado que este equipo es capaz de todo. Se dio justo que el día más importante dimos la cara como la dimos y nos entró todo. El día marcado estuvimos todos enchufadísimos.

-¿Cuáles fueron las claves de la victoria?

-La intensidad, el apoyo de la grada, estar todos unidos y la ilusión de todo el mundo por llevar a Córdoba a Primera FEB.

Las claves de la victoria en Vista Alegre fueron la intensidad, el apoyo de la grada, estar todos unidos y la ilusión por llevar a Córdoba a Primera FEB.

-Y tras el partido, ¿cómo han vivido la semana? ¿Había confianza en el vestuario?

-Confiados nunca. Sabes la diferencia que tienes, pero sabemos que son partidos a 80 minutos, que, como se ha demostrado, Castellón un poco más y nos da la vuelta a la eliminatoria, sabíamos todos a lo que nos teníamos que enfrentar y lo duro que iba a ser. Estábamos muy concienciados de que queríamos ganarlo ya y no no tener que ir a los cuartos de final.

-¿Que les pasó por la cabeza cuando se acercan tanto al marcador?

-Nervios. Cuando te ves 30 arriba al principio del partido, y después te ves 28 abajo, con solo 2 puntos de diferencia lo vives con muchos nervios. Pero, como te digo, al final hemos estado toda la temporada juntos, hayamos ganado o perdido, en todos los entrenamientos unidos y creo que se ha demostró en el final de partido.También junto a la afición que estamos muy agradecidos con todo lo que han venido, casi 300 personas de Córdoba y una una alegría, la verdad, el poder haber conseguido este ascenso.

-Su entrenador, Gonzalo Rodríguez, tras el encuentro dijo que una de las claves de este ascenso era el grupo, ¿cómo lo ve?

-Sin duda. Hemos formado una familia desde septiembre, contando con los que ya no están y con los que se han ido introduciendo al equipo. Siempre hemos sabido enseñarles el sentimiento familiar que hemos tenido en la plantilla.

La plantilla del Coto Córdoba celebra el ascenso a Primera FEB en Vista Alegre. / A.J. González

-Siguiendo con sus declaraciones, le han preguntado por usted, por ser una de las figuras del partido, y ha dicho que se merece todo lo bueno. ¿Qué siente después de esas palabras y de realizar un partido tan bueno?

-Una alegría el que el entrenador confíe tanto en ti. Al final, soy de Córdoba, he vivido toda mi vida aquí y haber logrado el segundo ascenso en tres años, inclusive este ganando la liga, es una alegría inmensa. Ahora, con ganas de más.

-¿Cómo es asumir la responsabilidad siendo un jugador tan joven?

-Yo creo que al final es el descaro. No pienso en lo que hago con la bola, la cojo y hago lo que lo que salga, juego. En el momento, sale, no lo pienso mucho.

Un ascenso para Córdoba

-Pasando al ascenso, ¿qué supone para el equipo?

-Todo el mundo que juega una liga se pone el objetivo de ascender. Cuando lo cumples, es como cumplir los propósitos de año nuevo. Es una alegría inmensa, yo creo que aquí todo el mundo está con ganas de más.

-Con ganas también esta la afición, con cerca de 300 desplazados a Castellón. ¿Cómo fue entrar a la pista y ver tanta gente de Córdoba?

-Pues muy arropados y muy queridos. Mis sinceros dieces a todo el mundo que fue a Castellón. Hubo momentos en los que se les escuchó más a a los cordobeses que a los locales. Si supimos mantener esa distancia de 30 puntos en un momento tan tenso, fue gracias a ellos.

-Y también durante la temporada.

-Se está animando la gente y nos motiva mucho pensar que nuestro juego está haciendo que la gente vaya a Vista Alegre a animarnos. Peñas como el Frente Salmorejo, que ojalá sigan y se continúen expandiendo, para que nos apoyen en los próximos años.

Nos motiva mucho pensar que nuestro juego está haciendo que la gente vaya a Vista Alegre a animarnos

-Para el baloncesto cordobés, ¿qué supone tener un equipo en la categoría de plata?

-Pues imagino que para todos los chicos que están jugando en la base, será un espejo. Poder decir yo quiero jugar allí algún día, poder estar en esta plantilla, este club. Creo que se está haciendo un buen trabajo, ya que no solo se está haciendo un equipo importante en la senior, sino también en categorías de formación. Es al final esa seña de identidad que le da a la ciudad.

-Con este ascenso, jugará en la misma categoría que su padre, también con el club de la ciudad. ¿Qué supone a título personal?

-Sí, él también jugó en la segunda división y siempre es un orgullo el poder mantener el apellido Orozco en el baloncesto cordobés y ojalá que siga creciendo.