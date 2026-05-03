El deporte cordobés celebra el ascenso del Coto Córdoba a Primera FEB

El Coto Córdoba consiguió el ascenso en Castellón y culminó una temporada excelsa. Después de terminar líder en su grupo durante la fase regular y derrotar al Amics Castelló en el global de la eliminatoria, pese a la derrota en el encuentro de vuelta (83-59), los de Gonzalo Rodríguez han logrado devolver a la ciudad de Córdoba a la segunda categoría de baloncesto nacional. Tras la conclusión del encuentro, varias personalidades del deporte local han reaccionado al hito del conjunto blanquiverde.

Andalucía, otra vez, en Primera FEB

El presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres, expresó su satisfacción por el logro obtenido. «Ya era hora de que Córdoba tuviera un equipo mínimo en esta categoría. Además, le va a venir bien a bastantes equipos porque la ciudad está muy bien comunicada en todos los aspectos y podría ser un viaje cómodo para todos». Y es que, Andalucía podría pasar de no tener ningún equipo en Primera FEB a tener cuatro, por el posible descenso de Covirán Granada y el ascenso de Morón y Caja 87 -que están disputando el play off-.

En el aspecto político, Eduardo Lucena, el delegado territorial de la Junta de Andalucía en Turismo, Cultura y Deporte en Córdoba, mostraba su satisfacción, poniendo hincapié en el proyecto. «Ha sido un proyecto muy bien hilvanado, muy bien cosido, muy bien trabajado desde la presidencia de Rafael Blanco hasta todo el equipo. Esto supone otro espaldarazo al deporte andaluz, a la buena marcha de los equipos andaluces en las categorías. El paso por esta categoría puede ser el precedente o el preludio de algo mucho mejor. Enhorabuena a todos los cordobeses y a esa afición joven que tenían en su grada de animación»

De igual manera, Antonio Martín, Diputado Delegado de Deportes y Protección Civil de la Diputación de Córdoba, reconocía el «momento histórico de volver a la segunda categoría máxima nacional. Estamos muy contentos porque estamos apoyando este proyecto desde el minuto uno y estamos completamente orgullosos».

Otro equipo cordobés en la élite

Asimismo, el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, también felicitó al conjunto blanquiverde tras el ascenso a la categoría de plata del baloncesto. «Trasladamos nuestra más sincera enhorabuena a sus jugadores, cuerpo técnico y directiva por el trabajo, la constancia y el esfuerzo que han hecho posible que Córdoba vuelva a contar con un equipo de baloncesto a este nivel. Nuestro reconocimiento, igualmente, a todos los aficionados del Coto, cuyo apoyo fiel en Vista Alegre ha sido fundamental para alcanzar este éxito. Orgullo blanquiverde»

Y es que el ascenso del Coto Córdoba suma un equipo cordobés más en una alta categoría nacional, uniéndose a otros como el Córdoba Futsal -en Primera División de fútbol sala- o el Adesal femenino -en División de Honor Oro de balonmano-. Precisamente, su entrenador, Rafael Moreno, calificaba este hito. «Es una gran alegría para el deporte cordobés. En Córdoba el baloncesto siempre tiene un hueco en la categoría de plata y los que hemos estado en el Polimecano hace años disfrutando todos esos equipos de Avilio y de Andrés López, conseguir un hueco de nuevo en el panorama nacional, es una gran alegría».

Los aficionados del Coto Córdoba que se desplazaron a Castellón. / LOF

Compartirá el pabellón de Vista Alegre con el equipo presidido por José García Román, que recalcó la importancia de tener equipos locales en las máximas ligas. «Es un paso más en lo que tenemos que conseguir, que el deporte cordobés sea lo mejor posible. Estar en la élite cuesta mucho, estamos acostumbrados a estar clubes en segunda o tercera categoría, y para llevar el nombre de Córdoba fuera de nuestra provincia e incluso fuera de España, es estar en la máxima categoría. Evidentemente es un primer paso y ojalá algún día, no muy lejano, se consiguiera el ascenso a la ACB».

Otro de las máximas referencias a nivel local en deporte, Paco Salinas, nadador, resaltaba que «es vital que cuando se hace un proyecto deportivo, no lo haga solo el club, sino toda la ciudad y todos los deportistas en este caso. Que lo veamos como nuestro. Es muy importante que vayamos todos juntos. El Coto está haciendo las cosas con un nivel de profesionalización muy alto y lo han ido demostrando en todas las categorías. Es muy importante que continúen trabajando de la misma manera, con la misma humildad, porque es la única forma en el deporte de que se puedan mantener año tras año, trabajar con esfuerzo, con constancia, con sacrificio».