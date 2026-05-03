El Coto Córdoba define la hazaña de Castellón: "Es un regalito para la gente de Córdoba" y Rafael Blanco, Gonzalo Rodríguez y Gonzalo Orozco analizan el histórico ascenso

El Coto Córdoba logró el ascenso a Primera FEB este pasado domingo ante el Amics de Castelló tras vencer en el global de la eliminatoria final por la promoción. Los de Gonzalo Rodríguez le pusieron la guinda a una gran temporada devolviendo a un equipo cordobés a la segunda categoría del baloncesto nacional más de dos décadas después. Precisamente, el técnico resaltó tras el partido la importancia que tuvo el duelo de ida. «Lo cierto es que ese partido fue impresionante. Dentro de unos días, con calma, lo volveré a ver con unas palomitas», dijo sonriente.

Aun así, es cierto que el conjunto blanquiverde sufrió para conseguir la promoción, llegando a estar a tan solo dos puntos de perder la ventaja conseguida la pasada semana en Vista Alegre. «En el último cuarto llegaron los nervios. Tuvieron un nivel de acierto muy bueno, en el que incluso metieron canastas tras buenas defensas nuestras. Y nosotros tuvimos tiros liberados que pesaban cada vez más. Aguantamos bien, no perdimos balones en los momentos claves del partido y pudimos sacarlo adelante», expresó el preparador gallego.

La continuidad de Gonzalo Rodríguez

Y es que, Gonzalo Rodríguez ha sido la cabeza principal del proyecto que ha conseguido el ascenso a Primera FEB. Pese a ello y tener contrato en vigor hasta la próxima temporada, no confirmó su continuidad. «Ahora no es el momento. Yo estoy súper feliz aquí, ya lo he dicho un montón de veces, y esa es la idea, pero hay un aspecto familiar que tratar y cuidar», desveló.

Por su parte, el presidente del Coto Córdoba, Rafael Blanco, dejó clara la intención del club en cuanto a la permanencia del entrenador en el equipo blanquiverde. «Gonzalo es un entrenador que ya tenía contrato para la próxima temporada. Ha superado ampliamente los objetivos, por lo tanto no hay problema en su continuidad. Estamos elaborando un proyecto de futuro, necesitamos consolidar lo que estamos haciendo. Gonzalo seguirá con nosotros y hablaremos con él para que el contrato se prolongue más», confirmó.

La figura de Gonzalo Orozco

Y es que, durante el encuentro, uno de los jugadores más destacados fue el cordobés Gonzalo Orozco, quien fue halagado por su entrenador. «Gonzalo se merece todo lo bueno que le pase, porque es un gran chico, un gran compañero y trabaja muy bien». Aun así, el de Santiago de Compostela puso hincapié en el equipo. «Nuestro éxito este año ha sido el grupo. Siempre ha estado muy unido, incluso momentos de duda, a lo mejor, por alguna derrota en casa, por no estar jugando de una forma muy brillante en algún encuentro, pero el peso del equipo fue muy grande», certificó.

El mismo jugador, agradeció la confianza brindada por el cuerpo técnico en el transcurso del curso. «Durante todo el año me han dado la confianza para tener la bola. Me han dicho que decida lo que yo quiera y ahí se ha demostrado. Han sido decisiones que me han permitido tener y que estoy muy contento por ello. En el momento más difícil tener la bola es algo increíble y que me llena muchísimo orgullo», dijo mostrando su felicidad.

El mayor de los Orozco también quiso apreciar el esfuerzo de los hinchas que viajaron hasta la ciudad castellonense, así como a los que lo vivieron en la capital califal. «Espero que Córdoba haya disfrutado de todo esto como lo hemos disfrutado nosotros porque ha venido muchísima gente de prácticamente todas las partes del mundo y todos han dado aquí el 100% durante todos los días. Esto es nuestro y es un regalito para toda la gente de Córdoba».

Gonzalo Orozco celebra el ascenso del Coto Córdoba. / LOF

Asimismo, el técnico recalcó la importancia de la afición, que tuvo representación en Castellón con las 250 personas que viajaron para ver el ascenso del cuadro blanquiverde. «La gente de Córdoba nos ha demostrado que está a cien por cien con este proyecto. Y nosotros les vamos a intentar dar lo mejor para ofrecerles un buen espectáculo deportivo. Además, la forma en la que hacemos las cosas como club, hace que la gente se sienta identificada con nuestros valores: el trabajo, el esfuerzo, la ambición y la humildad», analizó.

El equipo llegará esta noche a la ciudad y visitará el pabellón de Vista Alegre para celebrar el ascenso con la afición, como así constató el máximo dirigente. «Esta noche, sobre las 11 de la noche aproximadamente, llegaremos a Vista Alegre y allí los aficionados que quieran acercarse van a poder saludar, abrazar y hacerse todo tipo de fotografías con el equipo, que creo que se lo merecen, no solo los que han venido de aquí, que han hecho un gran esfuerzo. También están viendo el partido hoy en Vista Alegre a mediodía, y los que estoy seguro que esta noche podrán acercarse».

Por último, Blanco resaltó la importancia de tener a jugadores locales en la plantilla. «Para un equipo es muy importante. Nosotros afortunadamente hemos tenido toda la temporada a los dos hermanos Orozco, que han jugado muy bien, y que en momentos clave además han sido jugadores muy definitorios, hoy ha sido Gonzalo. Tenemos jugadores de muchas nacionalidades diferentes, de muchos puntos de España, pero está ese punto cordobés, y esa historia del baloncesto cordobés en la que ha tenido su reflejo. Lo mismo que hicimos con la camiseta, recordando hechos históricos de nuestro baloncesto, pues también con nuestros jugadores, en este caso con los hermanos Orozco».