Sí. Emborrachados de baloncesto nos sentimos los casi 3.000 espectadores que nos dimos cita en el Palacio de Deportes Vista Alegre de Córdoba para presenciar el partido de ida de la eliminatoria directa para el ascenso a la Primera FEB, dirimido entre el Coto Córdoba y el Amics de Castelló, campeones de sus respectivas conferencias tras la fase regular de la competición.

Inmersos desde el salto inicial en un universo de buen juego a través de un rosario de triples, asistencias y mates, el partido se presentaba como la ocasión idónea para dar el primer paso hacia la gloria deportiva, más para el Coto Córdoba, que nunca ha militado en la Primera FEB, que para el Amics de Castellón que ya había desfilado por la segunda categoría del basket español. La cita, por tanto, prometía y a fé que resultó un auténtico espectáculo. Un partidazo en toda regla.

Ni los más viejos del lugar podían creerse lo que estaban viendo. Algunos se frotaban los ojos. Otros, incrédulos, se preguntaban, “¿pero esto es cierto, está pasando de verdad”? Había transcurrido casi un cuarto de siglo y el equipo cordobés acariciaba de nuevo la antigua LEB Oro. A 2 minutos de la conclusión, el Coto humillaba por 39 puntos de renta (101-62) al equipo que durante toda la campaña liguera había acreditado ser el mejor conjunto de toda la categoría. Increíble, pero cierto.

Y es que el quinteto cordobés estaba ofreciendo su mejor versión de toda la temporada. Con el equipo al completo metido de lleno en la contienda, tanto el joven Gonzalo Orozco como el veterano Pablo Sánchez dirigían con acierto y maestría las hostilidades sobre el parqué, secundados por una batería de fusileros a los que el aro rival se dibujaba como una piscina olímpica para los artilleros cordobeses.

JaMonta Black, Zachary Rollins, Fernando Bello y hasta Guemetta se apuntaban a los constantes remojones en la pileta levantina, firmando un notable 59% de acierto desde el perímetro. Y los interiores, Schutte, Ndyage y Sagnia, enardecían a la grada a base de mates en la pintura. Estaba siendo el partido perfecto. El Coto se vestía de etiqueta y mostraba su versión más elegante. Y cuando un equipo juega en ganador todo le sale bien.

Fiesta coral del Coto

Era una fiesta coral perfectamente dirigida desde la banda por la batuta de un Gonzalo Rodríguez Palmeiro consciente de lo que Córdoba y su club se jugaban en esta cita histórica, tras 24 años sumergidos en el ostracismo deportivo en el deporte de la canasta. La orquesta funcionó y de qué manera, tanto que la parroquia blanquiverde -engalanada para la ocasión con la elástica granate en homenaje al histórico CajaSur de LEB Oro- se sumó a la fiesta y entonó a coro su arenga musical: “Que sí, joder, que vamos a ascender”.

La sinfonía fue total, pero si se trata de poner un pero al concierto andaluz tendríamos que borrar los dos últimos minutos del choque. Ahí el equipo cordobés se contagió de la algarabía en la grada, se emborrachó de balón y, viéndose ya con pie y medio en el ascenso, se despistó de manera infantil hasta ceder 13 puntos a su rival, que rebajó el score definitivo hasta los 30 puntos (105-75).

Parafraseando el título de aquella mítica película dirigida por el malogrado Robert Redford El hombre que susurraba a los caballos, un viejo sabio de esta disciplina me susurró al oído tras el pitido final: “Espero que no tengamos que acordarnos de estos dos minutos en Castellón”. Yo, incrédulo y mirándole a los ojos le espeté con una sonrisa: “No sea gafe, maestro, no sea gafe”.

La solución, dentro de una semana en Castellón.

(*) Editor y periodista