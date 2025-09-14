El Coto Córdoba se estrena en Copa con un triunfo solvente ante el Jaén Paraíso Interior

El Coto Córdoba CB comenzó este domingo su andadura oficial con una victoria en Vista Alegre tras imponerse (95-77) a Jaén Paraíso Interior en el debut copero que se ha desarrollado ante un millar de aficionados en Vista Alegre, en un encuentro liderado por la capacidad de anotación de Ja'Monta Black y el impulso determinado por el cordobés Gonzalo Orozco. Buen arranque para el equipo de Gonzalo Rodríguez Palmeiro, que suma su primera victoria como jefe de filas.

La primera pelota del partido fue para los locales, que volcaron en Bello la capacidad de movilidad en el juego antes de que Gonzalo Orozco impulsara la anotación. La combinación de Black y Serigne Lamine consolidó en el preámbulo del encuentro una dinámica en positivo, que se sumó a un posterior triple de Ja’ Monta, marcando un parcial de siete a cero en los primeros compases, firmando así un inicio arrollador.

El equipo jiennense confió en Faial para su tiro, debutando en el casillero con el libre. Otro triple de Black antecedió a otro de Rodríguez, con una oposición más en cólera y concluyendo en 10-05. Rodríguez Palmeiro incorporó a Sánchez y a Schutte. También dio juego a Alejandro Orozco en unos términos de juego que se concretaron a iguales. Con un parcial de siete arriba, por anotación de Alejandro, los jiennenses acortaron con un triple de Godwin. En positivo, una buena jugada de Faial acortó a dos la distancia entre los contendientes. Remontó el vuelo el Coto con un triple de Gonzalo, imparable, también en el rebote y provocando falta antes de volver a sumar. Un robo de Black concluyó con una anotación que cerró el primer cuarto con siete arriba para el equipo que dirige el gallego (28-21).

Un mate del cordobés Gonzalo Orozco abrió el segundo parcial. Una gran jugada entre Lopes y Moreno, con un juego sencillo, acortó la distancia, seis abajo para el conjunto de Bernardo Castillo, que vivió sus mejores momentos en un tramo marcado por la igualdad.

Sánchez comandó el juego para los locales, que volvieron a irse arriba con ocho puntos de diferencia. Así, creció la hegemonía local, con un máximo parcial de doce puntos 42-30 en la intersección del cuarto. Pero un triple de Lopes abrió una dinámica en positivo de los visitantes, con un Faial poderoso hasta dejar la distancia a sólo tres abajo. Gonzalo Orozco volvió a liderar el juego con un canastón que sirvió para redimir su desacierto en los libres. Con 46-41 se pidió tiempo antes de que Sorensen fijara en 48-41 el cierre antes del descanso.

En la reanudación, Jaén acortó distancias con un enérgico inicio. Los hombres de Castillo limaron su juego para quedarse en la mínima distancia del partido y tras un errático tramo defensivo de los de Rodríguez Palmeiro. La réplica de Schutte abrió el tercer cuarto para los locales. Falló Godwin en su intento exterior y Black impulsó, de nuevo, a los blanquiverdes, con una defensa jienense más rota. Pero un triple de Faila dejó el marcador en 52-51.

No conseguían los cordobeses acertar con el triple, por lo que tuvo que descongestionar Pablo Sánchez. Faltaban aún cuatro minutos para cerrar el cuarto y Black tomó de nuevo las riendas para sumar. Un robo de Gonzalo Orozco y una anotación demostraron la garra local que contagió a un Sorensen más concreto. A falta de tres minutos eran cinco los puntos de diferencia entre los dos equipos. Una poderosa jugada de Lopes animó la grada visitante, pero Black, otra vez noqueó las opciones con contundencia. Con más solidez en defensa y dos puntos más para Schutte, concluyó el tercer cuarto con diferencia de diez (70-60).

En el último cuarto, los de Rodriguez Palmeiro apretaron a fondo demostrando hasta dónde podían llegar con el rigor establecido en la cancha. Tras dos libres anotados por Gonzalo Orozco, Moreno lideró una gran jugada para los jienenses que abrió el paso a una sólida defensa local.

Dos triples consecutivos de Black avivaron a la grada, que vio más cerca la victoria de los suyos. Se pidió tiempo muerto, circunstancia que no truncó la inercia de Black, que puso viente puntos de por medio. Un triple de Cañete terminó el último intento de reimpulso, acortando diferencias.

Tras un tiempo muerto a falta de cinco minutos, Lamine forzó el libre antes de que debutar el junior Ángel López, que entró y anotó tras jugada individual. Bien Sorensen en el ocaso antes del debú de otros dos junior, Arroyo y Casacu, dejando buenas sensaciones. Anotó dos Arroyo para poner el broche a un partido marcado por la superioridad local.