Manas, el rinoceronte que ahora es mascota del Coto Córdoba CB

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Daniel García Ibarrola, y la teniente de alcalde delegada de Deportes, Marián Aguilar, presentaron este miércoles junto al presidente del Coto Córdoba CB, Rafael Blanco, la mascota del club, inspirada en el rinoceronte Manas, que se encuentra en el Centro de Conservación Zoo Córdoba. Asistieron también a la presentación de la nueva mascota del Coto Córdoba CB la delegada de la Federación Andaluza de Baloncesto, Inmaculada Coba, además de miembros de la plantilla del equipo. El acto tuvo lugar en el Centro de Conservación Zoo Córdoba.

Agradecimiento

García Ibarrola agradeció a Blanco «la iniciativa que tuvo cuando se puso en contacto con nosotros a la hora de decidir que se reflejara o se uniera un poco el club deportivo con el centro de conservación Zoco Córdoba. En ese momento, y gracias a esas conversaciones que pudimos tener, pues decidimos que no había nada mejor como unir ese tipo de valores y aunar esos esfuerzos y que la mascota del club no fuera un rinoceronte normal, sino que fuera la estrella de nuestro centro de conservación como es Manas, un animal está en peligro de extinción y que da una clara señal del trabajo que se realiza en este centro de conservación.

La mascota del Coto Córdoba CB, Manas, ante el rinoceronte en el Zoo. / Chencho Martínez / COR

Por su parte, Rafael Blanco manifestó que el Coto Córdoba «se ha propuesto este año, en una temporada para nosotros de retos importantísimos, ganar en vínculos, en vínculos con la ciudad y con la provincia. Ser verdaderamente el club de Córdoba. Y en eso estamos trabajando, en muchas vertientes, en muchos ámbitos, y uno que nos parecía muy importante es tener una mascota nueva, una mascota propia, que también reflejara esos valores de vínculo con Córdoba, Y llegamos a la unanimidad de que qué mejor que fuera un rinoceronte, pero no uno cualquiera, sino que fuera, precisamente, Manas, el rinoceronte, un animal emblemático de una especie en peligro de de extinción que está en el Zoológico de Córdoba. Para nosotros es muy importante ese vínculo con Córdoba».