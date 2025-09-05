Colas para lograr entradas para la Copa Andalucía ACB

La Copa de Andalucía ACB de baloncesto, que tendrá lugar en Córdoba el próximo 13 de septiembre a las 20.30 horas, vivirá un ambiente de lujo. Las localidades volaron cuando la delegación de la FAB en la capital comenzó este viernes a repartirlas, por lo que la fiesta será completa en un encuentro ya clásico en el final del verano. El encuentro tendrá lugar el próximo 13 de septiembre a las 20.30 horas en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. El duelo enfrentará al Unicaja Málaga y al CB Granada, ambos conjuntos de la Liga ACB.

En la sede de la FAB

Las entradas, que son gratuitas, podían recogerse desde este viernes, 5 de septiembre, hasta el día del partido en la sede de la Federación Andaluza, que se encuentra situada en la Avenida de Guerrita número 31, local 5. El horario de recogida era de 9.30 a 13.30 horas y cada persona podía pedir un máximo de cuatro localidades.

Colas en la sede de la FAB en Córdoba, este viernes. / MANUEL MURILLO

El encuentro del día 13 reunirá a los dos equipos andaluces que compiten en la máxima categoría nacional. El Unicaja es actualmente uno de los cuatro mejores equipos de España. Enfrente tendrá al Granada, un conjunto que cada temporada pelea por conquistar la permanencia en la ACB.