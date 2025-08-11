El base-escolta Liam Churchill Soresen, nuevo fichaje del Coto Córdoba CF

El base-escolta de la selección danesa Liam Churchill Soresen (194 cm) de veinticuatro años se ha convertido en el décimo jugador de la plantilla blanquiverde para la próxima campaña.

Procedente del Horsens IC (BasketLigaen) ha jugado 34 encuentros en el último ejercicio, con un promedio de 13 puntos por partido, 5.4 rebotes, 4 asistencias, 1.2 robos y un porcentaje de 51% en triples, 33% en tiros libres y 66% en tiros de campo.

Se trata de un jugador Bque puede participar como 2/3 y que asume buenos conceptos y criterio de juego, destacando también como buen pasador.

En la recién concluida temporada ha sido uno de lo jugadores nacionales daneses que formaba parte del tercer equipo de la Liga danesa Eurobasket.com, llegando a disputar semifinales de la Copa Danesa 2025. En el campeonato regular, fue dos veces jugador de la semana y en los clasificatorios FIBA EuroBasket 2025 jugó dos encuentros con un promedio de 3 puntos por partido, 3.5 rebotes y 2.0 asistencias.