Guille del Pino: "Teníamos el partido casi perdido, pero sacamos la furia española"

El cordobés Guillermo del Pino, héroe de la selección española de baloncesto sub-18 que este domingo se proclamó campeona de Europa, acentuó este lunes que, pese a tener el partido "casi perdido", el combinado español sacó la "furia española" con su triple sobre la bocina para ganar a Francia por 82-81. "Es inexplicable. Teníamos el partido casi perdido, pero sacamos la furia española y lo sacamos adelante", dijo el base cordobés de 18 años a los medios de comunicación tras su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, junto al resto del combinado nacional.

Del Pino, que terminó la final con 23 puntos y 3 asistencias, después de encestar 9 puntos consecutivos en el último cuarto de la final, destacó que cada vez que ve el triple repetido está "muy contento" y que "no" se cree que el equipo haya ganado así el sexto Europeo de la categoría para España. "Me acuerdo que tiré los tiros libres y en el segundo me dijeron mis compañeros que lo tirara a fallar e intenté que fuera lo más arriba posible para poder tener opciones de rebote", dijo sobre la acción que desencadenó el tiro definitivo de Del Pino.

El base formado en el Cordobasket resaltó, sobre su tiro, que, a falta de tres segundos, sabía que tenía "posibilidades de meter una canasta y ganar el partido" y que, aunque estaba "un poco nervioso", finalmente "salió bien". Además, destacó la adrenalina "bestial" que sintió cuando sus compañeros se abalanzaron sobre él al término del encuentro. "Lo que viene más adelante ya será cosa del futuro. Lo importante fue que ganamos y le dimos el oro a España", concluyó en referencia a su inmediato salto a la NCAA estadounidense.