Así es el cordobés Guillermo del Pino

El base-escolta cordobés Guillermo del Pino ya salió considerado, hace dos años, el mejor sub 16 de baloncesto de Europa. El flamante campeón de Europa sub-18 firmó el domingo una memorable final, anotando los últimos nueve puntos de España en el partido para remontar a Francia con un triple sobre la bocina que dejó a todos con la boca abierta.

El cordobés lideró a España para derrotar a Francia por 82-81 en la final de Belgrado (Serbia) con un estelar Del Pino, pues fue el segundo máximo anotador de la final con 23 puntos.

Con el título de Del Pino ya son diez los oros europeos que ha ganado España con protagonismo cordobés. Destaca Felipe Reyes al conseguirlo en cuatro ocasiones, una en la categoría júnior (1998) y tres en la absoluta (2009, 2011 y 2015). Más oros lograron Rafa Blanco con la sub 16 (2013), el pontanés Ismael Tamba con la sub 18 (2019), Pablo Tamba con la sub 16 (2019) y el lucentino José Roberto Tanchyn con la sub 18 (2022). A ellos hay que añadir los dos oros de Del Pino, el logrado en Skopje (Macedonia) como sub-16, y el conseguido el pasado domingo.

¿Quién es Guillermo del Pino?

La estrella de la final sub-18 de Europa es un cordobés que se inició en el mundo del baloncesto en las escuelas del club Cordobasket, el club al que perteneció desde los 3 a los 14 años. Las pistas del colegio Al-Ándalus fueron las primeras que conoció.

El presidente del Cordobasket, Ángel Lopera, recordaba hace un tiempo que ya desde pequeño “se le veía que poseía un talento fuera de lo normal, pues con 3 años era capaz de anotar canastas. Siempre fue un chico risueño, espontáneo y humilde”.

Durante su etapa infantil lo entrenó un año José Antonio Santaella, técnico que este año ha dirigido al Panteras de Aguascalientes (México). "No he visto a nadie con la capacidad que tiene para resolver problemas en la cancha que nadie le ha enseñado. Además, el baloncesto está evolucionando a la medida de sus cualidades”, apuntaba de manera clarividente, hace unos meses al hablar de Guillermo del Pino, que deslumbró con una actuación decisiva en los últimos segundos de la final ante Francia.

Campeón con el Cordobasket

Del Pino ganó las ligas provinciales de Córdoba en las categorías infantil y mini, además de conseguir con el Cordobasket el bronce en el campeonato andaluz mini del 2019.

Su espectacular progresión le llevó pronto a formar parte de las selecciones provinciales y andaluzas, con las que ganó varias medallas. Posee el récord de ser el jugador de la provincia con más títulos nacionales ganados con las selecciones andaluzas, pues lo consiguió en tres ocasiones, una en la categoría mini y dos en la infantil.

El director técnico de la Federación Andaluza, Hugo Martín, señalaba sobre él que cuando ganó el título nacional mini “demostró contar con un gran nivel técnico". "También destacaba por su humildad, dentro y fuera de la cancha a la hora de tratar con sus compañeros”, añade.

Su marcha al Unicaja

A los 14 años se le terminó quedando pequeño el Cordobasket, por lo que fichó por el Unicaja en la temporada 21-22, el primero de su etapa cadete. Con la entidad malacitana logró en la campaña 22-23 la plata en el Campeonato de España por clubs.

También era una cuestión de tiempo que recibiera la llamada de las selecciones españolas. El estreno llegó en el verano del 2022 con la sub 15 en el Torneo de la Amistad de Melilla. Con el paso de los partidos fue ganando protagonismo, sobre todo esta temporada, ya en la categoría sub 16. A esa edad ya era una de las principales promesas del baloncesto español y un lujo para el deporte de la provincia.

Pretemporada con el equipo de ACB

Comienza la pretemporada 2022-23 para el Unicaja para el Unicaja. Y Guille Del Pino fue uno de los protagonistas., entre ellos, algún compañero que le ha acompañado en la selección, como Mario Saint-Supéry.

Tras no disponer de los minutos necesarios para su desarrollo en Málaga, Guille del Pino decide regresar a Córdoba, sin importarle competir en la Segunda FEB, para enrolarse en las filas del Coto Córdoba de Baloncesto. Al finalizar la campaña firma por la Universidad de Maryland. A sus 18 años dará un importante salto en el aspecto deportivo, ya que competirá en una de las 20 universidades estadounidenses más potentes en la modalidad de baloncesto masculino.

El campeón de Europa sub-18 contará con un contrato importante en el aspecto económico, lo que le convertirá en el deportista cordobés menor de 19 años mejor pagado de la historia. Del Pino ha firmado un contrato de seis cifras que superará ampliamente los 200.000 dólares por temporada. Ningún deportista de la provincia había ganado tanto dinero hasta ahora con su edad.

Sus números de 10,3 puntos y 7,8 de valoración en 21 minutos le llevaron a ser el mejor júnior de los de los 28 equipos de la Segunda FEB, firmados con el Coto Córdoba. Ahora, tras un campeonato inmaculado que se ha desarrollado en Serbia del 26 de julio al 6 agosto, regresa a Córdoba tras el Europeo sub 18 como campeón, estrella de la final y un futuro esplendoroso por delante.