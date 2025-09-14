Fátima Ouhaddou finaliza en el puesto 24 en la maratón del Mundial de Japón

La atleta afincada en Aguilar de la Frontera, Fátima Ouhaddou, finalizó este domingo en el puesto 24 en la prueba de maratón de los Mundiales que se disputan en Japón. La otra atleta española en la prueba, Laura Luengo, terminó en undécima posición, en una prueba ganada por la keniana Peres Jepchirchir, de los Mundiales de atletismo, que se están disputando en Tokio, mientras que Fátima Azzaharaa Ouhaddou lo hizo vigésima cuarta, con un tiempo de 2.35.05, muy lejos de su mejor marca en esta prueba, que se sitúa ligeramente por encima de los 2.24.00.

La extremeña Luengo -con mejor marca personal de 2:22:31, segundo mejor registro español de todos los tiempos-, una de las 73 partipantes de una prueba que partió desde el Estadio Nacional de Tokio, afrontaba el tercer maratón de su vida y el primero en un Campeonato del Mundo, y no defraudó; junto a ella partió también la cordobesa Ouhaddou, campeona de Europa y única mujer española de la historia en posesión de un título en la carrera más larga del programa atlético.

Nada más comenzar, Luengo sufrió una caída que no revistió consecuencias. Pasó por el kilómetro 5 cuadragésima cuarta (17:56), mientras Ouhaddou lo hacía trigésima (17:31), con la estadounidense Susana Sullivan (17:30) liderando un grupo delantero donde también se encontraba la subcampeona olímpica Tigst Assefa.

Las dos españolas mantuvieron prácticamente sus posiciones en el kilómetro 10, en el distrito de Akihabara, con la norteamericana (34:21) encabezando la cita acompañada de su compatriota Jessica McClain, con cinco segundos de ventaja sobre las africanas Cherono, Ketema, Chessang, Assefa, Kebede y las locales Kobayashi y Ando.

Sullivan se marchó en solitario y pasó el kilómetro 20 (1:09:07) con 27 segundos de ventaja con respecto a McClain y 28 a Fatima Ezzahara Gardai (Marruecos), bronce en Budapest 2023, y con 1:10 sobre las favoritas, que a partir de ese momento empezaron a recortar distancias. En el 25, Ouhaddou ya era vigésima (1:28:49, a 2:18 de cabeza) y Luengo, vigésima primera (1:29:02).

Fue en el 30 cuando las dos favoritas, la keniana Peres Jepchirchir y la etíope Tigst Assefa, certificaron que la victoria se decidiría entre ambas, con una increíble lucha que solo se resolvió en la última vuelta sobre el tartán. Con un gran esprint final, Jepchirchir se coronó campeona (2:24:43) y relegó a Assefa a la plata (2:24:45). El bronce fue para la uruguaya Julia Paternain (2:27:23).

Por su parte, Luengo entró en meta undécima (2:30:53), culminando una gran remontada, para lograr el mejor puesto de una maratoniana española en un Mundial en los últimos 12 años; solo la superan el quinto puesto de Alessandra Aguilar en 2013 y el sexto de Mónica Pont en 1995. Mientras, Ouhaddou concluyó vigésima cuarta (2:35:05).