Carmen Avilés y Fátima Ouhaddou ya se encuentran en Japón

La atleta cordobesa Carmen Avilés ya se encuentra en Japón, en donde este sábao arrancan los Mundiales de atletismo en los que ella debe tener un papel protagonista en los relevos. Su club, el Playas de Castellón anunció este viernes que la cordobesa está inscrita en el relevo femenino 4x400 para representar a España, aunque también tiene opciones de competir en el 4x400 mixto. Carmen Avilés llega en un gran momento de forma al Campeonato del Mundo. Avilés completó una gran actuación en el Campeonato de España absoluto de atletismo al subir al podio en el 4x400, hace un mes. La velocista ganó la medalla de plata formando parte del relevo del Playas de Castellón. El equipo castellonense era uno de los favoritos al título junto al Diputación de Valencia. Los dos equipos lucharon por la victoria hasta acabar ganando el bloque valenciano. Avilés firmó una excelente posta con el conjunto castellonense.

La cordobesa acabó así un gran Campeonato de España en el que también ocupó el cuarto lugar en el 400 lisos. El puesto que ocupó le sirvió para formar parte de los relevos de España 4x400 femenino y 4x400 mixto que disputará en el Mundial desde este sábado.

Por su parte, hace menos de una semana también partió para Japón Fátima Ouhaddou, que será la participante más madrugadora de las dos cordobesas, ya que competirá en el maratón femenino, que está previsto que se corra en la madrugada de este sábado al domingo, en torno a la 1 de la madrugada. La atleta aguilarense se aseguró su plaza en la Maratón del Mundial de Tokio ya hace meses y la RFEA lo confirmó a principios del pasado junio.

Será la cuarta gran competición internacional para la cordobesa, tras participar anteriormente en el Mundial del 2023 y en el Europeo de los años 2023 y 2025. Siempre con las cautelas que hay que tener en una prueba tan dura como la maratón, el objetivo de la aguilarense es firmar una buena actuación y acabar entre las 20 primeras. Eso sería un gran éxito para la aguilarense, aunque siempre a expensas de las sensaciones que pueda tener en la prueba.