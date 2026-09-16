El Córdoba CF, sus dudas y la búsqueda de soluciones: Adnane Ghailan, una alternativa

En mitad de la incertidumbre, tanto la razón como la necesidad buscan respuestas. También aplica eso al caso del Córdoba CF, inmerso en un arranque de su tercera campaña consecutiva en LaLiga Hypermotion en el que las dudas han ido ganando terreno y las certezas todavía escasean. Iván Ania y su cuerpo técnico llevan trabajando en ello prácticamente desde el estreno en Burgos, pero el 0-2 ante el Almería del pasado sábado ha elevado un punto la necesidad de encontrar soluciones.

Eso sí, con una premisa que el propio técnico asturiano se encargó de dejar clara tras el último derbi: «Tenemos una idea muy clara de cómo queremos jugar y no la voy a cambiar». Isma Ruiz, capitán y una de las piezas más importantes del engranaje blanquiverde, también se ha alineado públicamente con esa hoja de ruta, al igual que el resto del vestuario en sus diferentes comparecencias.

No parece, por tanto, que el bloque de El Arcángel vaya a emprender una revolución. Sí puede haber, sin embargo, determinados ajustes dentro de una estructura que todavía busca su mejor versión. Y uno de ellos podría afectar a una posición ya conocida dentro del actual ideario blanquiverde: la del mediapunta.

¿El momento de Ghailan?

La particularidad de esta plantilla 2026-2027 respecto a esa demarcación reside en la escasez de alternativas. Adnane Ghailan es el único mediapunta puro del plantel y, hasta el momento, todavía no roto la puerta de la titularidad. Su participación se reduce a 68 minutos en las cinco jornadas disputadas, aunque su presencia en la segunda unidad sí ha sido relativamente habitual.

Y es que el hispano-marroquí ha ido dejando argumentos cada vez que ha saltado al césped. En sus diferentes apariciones ha mostrado buen golpeo desde la distancia, capacidad para asociarse en espacios reducidos y recursos para el último pase, una faceta que ya venía avalada por su trayectoria anterior. Un ejemplo fue la acción que terminó con el gol posteriormente invalidado por fuera de juego de Víctor Sánchez, originada precisamente en las botas del «14» califal.

Ghailan, durante el debut del Córdoba CF este curso en Burgos. / LOF

La cuestión está en todo aquello que implicaría darle un papel mayor. Su perfil físico y, especialmente, su aportación defensiva aparecen como los principales condicionantes para una entrada en el once. No es un asunto menor para un Córdoba CF que ya ha recibido 12 goles en las cinco jornadas disputadas, de ahí que cualquier modificación en la estructura ofensiva deba venir acompañada de determinados equilibrios...

Una de las posibilidades pasaría por retirar una pieza del centro del campo, con Diarra como uno de los candidatos después de algunas participaciones algo erráticas. Otra opción sería reforzar precisamente el doble pivote para proporcionar mayor cobertura a Ghailan y permitir que el ex futbolista del Europa pueda desempeñarse con más libertad por delante.

En ese escenario, el mediapunta podría convertirse en una pieza diferente dentro del mismo dibujo, sin necesidad de alterar de raíz la idea de Ania. Una variante más que una revolución.

Theo, una alternativa más lejana

Existe otra posibilidad en esa búsqueda de soluciones, aunque parece menos probable dentro de las prioridades actuales del preparador ovetense. Se trata de Theo Zidane, repescado este verano después de cumplir contrato -en el pasado mes de junio- y que todavía no ha debutado con el Córdoba CF esta temporada, con cero minutos entre los cinco encuentros disputados.

El marsellés ya conoce el puesto de enganche, pero su entrada en escena parece partir, a día de hoy, como un recurso menos recurrente para el cuerpo técnico blanquiverde. Ghailan, por perfil y por las oportunidades que ha ido acumulando desde el banquillo, parece estar más cerca de convertirse en una alternativa inmediata. Y eso abre una posibilidad que hasta ahora apenas ha tenido recorrido: ver al único mediapunta puro de la plantilla desde el inicio.

Theo Zidane, durante un entrenamiento del Córdoba CF en El Arcángel. / A.J. González

Una progresión importante

Ghailan llegó a El Arcángel este verano procedente del Europa, después de quedarse a las puertas de dar el salto al fútbol profesional. Su trayectoria hasta entonces explica buena parte de su perfil y también de la apuesta realizada por la comisión deportiva califal.

El de Rocafonda, el mismo barrio de Lamine Yamal, se curtió durante cuatro temporadas en el Nuevo Cerdeña. Allí disputó 77 encuentros y anotó 16 goles entre las dos últimas campañas, precisamente las de mayor nivel competitivo de su trayectoria.

Su progresión por categorías ha sido especialmente llamativa. El futbolista pasó por Segunda y Tercera Catalana, esta última equivalente al escalón inferior de la División de Honor andaluza, antes de continuar su camino por Tercera Federación, Segunda RFEF y Primera Federación con el conjunto barcelonés. Ahora ya ha abordado el siguiente salto: ganarse el sitio en el fútbol profesional.