Christian Carracedo y sus tristes antecesores: el Córdoba CF lidera estadísticas de juego ofensivo pero no le muestran el camino al gol

El Córdoba CF vive con tensión. No es extraño. La semana previa al encuentro frente al Almería ya se vivía cierto ambiente de preocupación y nervios por el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, tensión que se ha intensificado después de la derrota ante la UD Almería. No es extraño, ni mucho menos, caer derrotado ante un candidato -este sí- al ascenso, pero doblegarse ante un rival nunca es agradable y, menos, si se llega a ese duelo con dos derrotas consecutivas, tres en total.

Así que los problemas, que ya los tenía el Córdoba CF, afloraron con mayor crudeza. Y también los nervios, como los mostrados por Christian Carracedo en la recta final del encuentro del sábado. Algo doblemente doloroso. Ni es agradable ver a un jugador blanquiverde ‘galleando’ con sus propios aficionados ni gusta después de que protagonice una buena o gran actuación.

Que se lo cuenten en Elda

Porque el hospitalense fue el mejor del Córdoba CF ante la UD Almería. No debería el extremo derecho desesperarse. A fin de cuentas, es el digno heredero de grandes nombres en blanco y verde que nunca contaron con el favor de la grada de El Arcángel y, una vez marchado o retirados, esa misma grada elevaba a los altares al otrora objetivo de sus resentimientos. El más reciente fue Fidel Chaves, al que se zahería dos meses al mes a orillas del Guadalquivir y, una vez fichado por el Almería, precisamente, se tiraba de melancólica memoria pera elogiarlo. Algo parecido ocurrió con otros, como Xisco Jiménez, Arteaga o más de un jugador de la tierra. Aunque el máximo exponente fue el extremo onubense.

Fidel celebra un gol en su etapa en el Elche. / Manuel Lorenzo

Volviendo a la actualidad, la gran actuación de Christian Carracedo contó con la incomprensión de una parte de la grada, pero también de la propia estadística. Porque Carracedo regatea, conduce, pasa y centra. Hace todo lo que se le puede y debe pedir a un extremo actual. Quizá le falte mayor solidaridad defensiva, pero entonces, no estaría en el Córdoba CF, posiblemente. Pero el hospitalense es la muestra una de las incongruencias en las que cae este equipo blanquiverde de Iván Ania, que al igual que la pasada temporada, insiste en que él no va a cambiar nada. “Que cambien los demás, si quieren”, pensará el ovetense.

El Córdoba CF es el tercer equipo de Segunda División A que más remata. Con 59 disparos, sólo es superado por el Oviedo, con 62 y el Andorra, con 82. Ha realizado 21 disparos más que su próximo rival en Liga, el Albacete, en las cinco jornadas disputadas hasta ahora. En actitud individual, existen estadísticas que apuntan a que el compromiso de este equipo es más que notable: lidera la tabla de duelos para no perder la posesión, también lidera la estadística de duelos ganados y también es el equipo que más balones disputa en LaLiga Hypermotion. Es difícil tachar de “faltos de actitud” a los jugadores blanquiverdes, porque más allá de lo que se transmite visualmente, los números respaldan esas sensaciones. Diferente es el acierto logrado o si el camino elegido por este Córdoba CF para la ejecución o el camino al éxito es el correcto.

Mucho centro... descentrado

En el encuentro de la última jornada de Liga, el Córdoba CF realizó nada menos que 37 centros. Eso hace una media de un centro cada dos minutos y medio de partido. La visualización desde la grada, obviamente, es que el equipo blanquiverde ataca y culmina su jugada con un centro… Que no tiene rematador. Porque de esos 37 tan sólo 7 alcanzaron el objetivo, es decir, conectar con otro compañero, lo que no quiere decir obligatoriamente que terminara en remate a puerta. Siete de 37. Por poner en contexto, el Almería realizó un solo centro en todo el partido.

Christian Carracedo durante el Córdoba CF-Almería / Manuel Murillo

En esa “ofensiva por aluvión” en la que parece convertirse el plan de ataque del Córdoba CF los disparos (realizados y recibidos) dejan otro buen botón de muestra. El Córdoba CF realizó nada menos que 20 sobre la portería de Andrés Fernández, pero sólo cuatro llegaron entre los tres palos. De nuevo, la sensación para la grada es que se ataca, aunque haya poca posibilidad de éxito. Sin embargo, el Almería disparó en cuatro ocasiones, dos entre los tres palos. Los dos goles que anotó en El Arcángel. Se apelará a la diferencia de calidad de unos futbolistas y otros. Es posible, aunque siempre se argumentó que los sistemas tácticos están, precisamente, para que las diferencias técnicas entre unos jugadores y otros no se noten o se perciban de manera sutil. La desprotección defensiva de este equipo blanquiverde, ya endémica, habrá que recordarla en otro momento, aunque hay que remarcar que el equipo de Ania vuelve a necesitar de tres goles por partido para sumar los tres puntos.

Mientras tanto, el Córdoba CF se afana en encontrar un hombre que conecte con algunos de los 119 centros lanzados en cinco jornadas (solo 31 encontraron objetivo), la mayoría de ellos de un Carracedo que se aúpa a la zona alta de la estadística en ese apartado y también al de los regates exitosos. Ojalá encuentre el hospitalense ese rematador. O que su entrenador le muestre el camino para hallarlo.