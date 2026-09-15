Tasende es duda y El Jebari da la buena noticia: así llegará el Córdoba CF a Albacete

El Córdoba CF prepara las alarmas, aunque todavía apurará para no tener que encenderlas. El regreso al trabajo de la primera plantilla blanquiverde, tras la derrota del pasado sábado ante el Almería en El Arcángel (0-2), dejó este martes la primera preocupación en la parcela médica. Y tiene nombre propio: Dani Tasende. El lateral coruñés, que tuvo que abandonar el derbi ante el conjunto indálico por molestias musculares, inició el sexto plan de trabajo de la temporada ejercitándose al margen del grupo en las instalaciones del estadio. Todavía quedan dos sesiones por delante antes de que el equipo de Iván Ania ponga rumbo a tierras manchegas para medirse al Albacete este viernes (20.30 horas), por lo que el club apurará los plazos para comprobar la evolución del futbolista, aunque ya contempla distintos escenarios ante la posibilidad de no poder contar con el único lateral izquierdo natural de la primera plantilla.

Porque el objetivo, como de costumbre, pasa por minimizar riesgos. La intención es que Tasende vaya incrementando progresivamente su carga de trabajo conforme avance la semana, aunque en ningún caso se contempla forzar al ex del Zaragoza. La amenaza de agravar la dolencia y provocar una lesión de mayor alcance -que le obligase a permanecer más tiempo fuera de los terrenos de juego- hace que la prudencia se imponga en este caso.

La situación ya quedó apuntada por el propio Iván Ania después del encuentro ante los almerienses, de hecho. «El cambio lo pidió él, no podía continuar. Le vi echándose la mano atrás durante varias acciones del partido y después de la primera parte me pidió el cambio», explicó entonces el técnico asturiano, confirmando que las molestias habían impedido al futbolista completar el encuentro.

El Jebari apunta al Belmonte

El Córdoba CF afrontará este miércoles, desde las 10.15 horas y a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva, la segunda sesión de una semana más corta de lo habitual. El jueves llegará el último ensayo general, ya de nuevo sobre el césped del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, y será entonces cuando el cuerpo técnico termine de valorar la evolución de Tasende y decida si el gallego entra finalmente en la expedición hacia Albacete.

Se apurará para intentar contar con sus servicios, si bien su presencia en el Carlos Belmonte sigue siendo una incógnita y la hoja de ruta está clara: no correr riesgos innecesarios.

En el lado positivo aparece Salim El Jebari. El atacante hispano-marroquí, que arrastra una reticente pubalgia desde su etapa en el Mirandés y llegó al Córdoba CF lesionado, ha permanecido hasta ahora fuera de la dinámica competitiva del conjunto blanquiverde.

Tras perderse toda la pretemporada y las cinco primeras jornadas de Liga, el «24» califal ya trabaja con normalidad junto al resto del plantel. De mantener esta evolución, todo apunta a que podrá formar parte por primera vez de una convocatoria desde su llegada al club para el duelo de este viernes ante el conjunto dirigido por Alberto González.

Salim El Jebari, a la derecha de la imagen, junto a Iván Ania y su cuerpo técnico en la Ciudad Deportiva. / Chencho Martínez

Las opciones para el lateral

La posible ausencia de Tasende obligaría al Córdoba CF a reformular una vez más su parcela defensiva, aunque en esta ocasión el motivo sería una cuestión médica. Y ante esa posible contingencia, el cuerpo técnico ya trabaja con diferentes alternativas para ocupar el carril izquierdo si finalmente el coruñés no llega a estar disponible.

La opción más reciente es Diego Bri, un recurso que ya fue utilizado con frecuencia durante el pasado curso. El alicantino ofrece garantías pese a que su perfil natural se encuentra en posiciones ofensivas y él mismo ha reconocido en diferentes ocasiones que se siente más cómodo en ataque. Con todo, desde el banquillo califal se contempla de nuevo como una posibilidad perfectamente válida, como ya se vio ante el Almería.

La segunda alternativa pasa por recurrir al comodín de Albarrán. El capitán califal ya ha ocupado puntualmente el lateral izquierdo durante este curso y, después de dos temporadas alternando entre un carril y otro, tampoco sería extraño que pudiera estrenarse como titular esta campaña precisamente partiendo desde la izquierda ante el conjunto castellano-manchego.

También aparece Egoitz Muñoz, que regresó al once frente al Almería y cuenta con capacidad para desenvolverse en esa demarcación, incluso a pie cambiado. Con todo, su candidatura parece partir por detrás de las dos anteriores.

La terna se completa con Álex López, lateral izquierdo natural de la cantera que habitualmente trabaja en la dinámica de la primera plantilla. El joven futbolista participó en la pasada pretemporada y en el stage de Oliva y llegó a entrar en dos convocatorias al inicio de esta Liga, aunque en las últimas semanas se había alejado de las listas de Iván Ania.