El Córdoba CF se desinfla tras el descanso: un gol a favor y ocho encajados en cinco jornadas

El inicio de Liga del Córdoba CF está dejando espacio para apuntes de todo tipo. Desde los negativos, que acumulan buena parte del discurso después de cuatro derrotas en apenas cinco jornadas, hasta los positivos, con la producción ofensiva y la irrupción de ciertos nombres propios como principales argumentos. Lo que está claro, en mitad de esa marejada de relatos, es que el equipo de Iván Ania está encontrando asignaturas pendientes casi en cada esquina. Y una de ellas, al menos atendiendo a los números, aparece especialmente después del descanso.

Las segundas partes están siendo el principal punto débil del bloque de El Arcángel en este arranque de campeonato. El reparto de sus goles recibidos y anotados dibuja una diferencia significativa entre los dos tiempos de los encuentros. De las 12 dianas encajadas por el conjunto blanquiverde, ocho han llegado tras el paso por vestuarios, exactamente dos tercios del total.

El problema, además, se acentúa especialmente en el tramo final de los partidos. Ya sea por una cuestión propia, por el empuje de los rivales o por una combinación de ambos factores, el esquema está sufriendo más cuando los encuentros avanzan hacia su desenlace. Una circunstancia que, en un comienzo de competición todavía corto, aparece como uno de los grandes aspectos a corregir.

Y el contraste es todavía más evidente si se observa el apartado ofensivo. Porque de los siete goles marcados por los blanquiverdes, seis llegaron en las primeras partes. Solo uno se produjo después del descanso. Es decir, el equipo está viendo puerta con mucha mayor frecuencia antes de enfilar el túnel de vestuarios que durante los segundos 45 minutos.

Fragilidad después del descanso

Hay otros datos que ayudan a contextualizar esa particularidad. Salvo el encuentro disputado en la Nova Creu Alta ante el Sabadell, que alcanzó el descanso con un 2-1 favorable al conjunto local, el Córdoba CF nunca se marchó a vestuarios por debajo en el marcador en sus otros cuatro partidos.

Sin embargo, eso no ha impedido que los segundos tiempos hayan tenido un peso decisivo en algunos de sus resultados. De hecho, dos de sus cuatro derrotas llegaron después de haber comenzado ganando, con las remontadas del Burgos y el Granada como ejemplos más claros. En ambos casos, además, el desenlace llegó prácticamente sobre la bocina.

La situación permite observar así una doble lectura... Los de Iván Ania han demostrado cierta capacidad para entrar bien en los partidos y, en determinados casos, incluso para adelantarse, pero le está costando sostener esas ventajas hasta el final.

Solo existe una excepción en estas primeras cinco jornadas: el triunfo casero ante el recién descendido Girona. El duelo frente al conjunto gerundense es, hasta la fecha, el único en el que los pupilos del asturiano no estuvieron por debajo en el marcador en ningún momento. También es, precisamente, la única victoria que figura actualmente en su casillero.

Diego Bri, en la acción de su gol ante el Girona en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Casi todos antes del descanso

La otra cara de la estadística se encuentra en el reparto de los tantos marcados. Seis de los siete goles califales llegaron en las primeras partes, una producción que comenzó ya en la jornada inaugural en Burgos.

En aquel encuentro, Diarra y Eder García encontraron el camino del gol antes del descanso. Una dinámica que se mantuvo en El Arcángel ante el Girona, donde Víctor Sánchez y Diego Bri anotaron los tantos cordobesistas. Frente al Granada, Diego Percan marcó a los dos minutos de partido, mientras que ante el Sabadell fue Carracedo, de penalti, quien adelantó a los cordobeses.

El único tanto blanquiverde producido después del descanso corresponde también al duelo de la Nova Creu Alta. Enol Rodríguez consiguió entonces igualar el encuentro en los segundos 45 minutos, aunque finalmente el Sabadell terminó imponiéndose por 3-2 con un tanto de Urri desde el punto de penalti en el último suspiro.

El patrón, por tanto, resulta evidente: el Córdoba CF ha sido mucho más productivo de cara a portería en las primeras partes y mucho más vulnerable en las segundas. Una tendencia que se quebró parcialmente ante el Almería, aunque solo en el apartado goleador, ya que aquel 0-2 fue el único de los cinco encuentros disputados hasta ahora en el que el conjunto corodbés se ha quedado sin celebrar alguna diana.