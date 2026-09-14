Seis meses después, el Córdoba CF vuelve a quedarse a cero en El Arcángel

El Córdoba CF se quedó a cero ante el Almería (0-2) y el dato, más allá de la derrota y de las lecturas que dejó el derbi, tiene una derivada particular. Y es que el conjunto de Iván Ania no había terminado un partido en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel sin marcar desde hacía seis meses... Una circunstancia poco habitual -en clave positiva- durante la etapa del técnico asturiano, que volvió a repetirse el pasado sábado frente al conjunto indálico.

Había que retroceder hasta el 15 de marzo, en la jornada 30 de la pasada temporada, para encontrar el último precedente. Entonces, fue la Real Sociedad B la que se impuso por 0-2 en el feudo califal y dejó a los departamentales sin celebrar ningún tanto ante su público. Desde aquel cruce, todos los encuentros disputados como local habían dejado, al menos, un gol blanquiverde.

Una rareza en la era Ania

El duelo frente al conjunto almeriense fue, además, apenas el décimo encuentro de Liga en el que el Córdoba CF no ha conseguido marcar desde la llegada del preparador ovetense a su banquillo.

El dato adquiere dimensión si se amplía el foco a toda su trayectoria. El ex del Algeciras, incorporado en verano de 2024, ha dirigido al conjunto blanquiverde en 127 partidos de Liga, sin contar los encuentros de Copa del Rey ni los correspondientes a la fase de promoción a LaLiga Hypermotion. Y solo en media decena de ellos sus pupilos se marcharon sin marcar. O lo que es lo mismo: en un 3,93% del total de partidos disputados.

La distribución tampoco presenta grandes diferencias entre temporadas. Tres de esos partidos sin gol llegaron durante el curso del ascenso, en la 2023-2024, en Primera Federación. Otros tres se produjeron durante la temporada del regreso a Segunda División y tres más la pasada campaña. El décimo llegó ahora, en el arranque del nuevo curso, tras haber promediado casi dos dianas en las cuatro citas anteriores.

Iván Ania conversa con Francisco Javier García Pimienta, entrenador del Almería, antes del derbi del pasado sábado. / MANUEL MURILLO

Sin repetir protagonistas

Más allá, el derbi dejó otros tantos matices. De hecho, también supuso el primer partido de la temporada en el que combinado cordobés no encontró portería. En lo anterior, dos veces había mojado en Burgos, dos más ante el Girona, una con el Granada y otro par en la visita al Sabadell en la Nova Creu Alta, aunque sin mucha rentabilidad a la hora de transformar las dianas en puntos.

Sin embargo, su producción rivaliza con grandes nombres propios de la categoría. De hecho, esos siete tantos son los mismos que acumulan actualmente el Castellón, líder con 13 puntos, el Mallorca, segundo con diez, y Las Palmas, cuarto también con diez. La diferencia está en la otra área, lógicamente, donde los tres presentan una relación mucho más favorable entre anotados y encajados.

La aportación ofensiva blanquiverde, además, está siendo especialmente coral. Siete goles, siete goleadores diferentes. Ya han visto puerta Diarra, Eder García, Víctor Sánchez, Carracedo, Diego Bri, Diego Percan y Enol Rodríguez, aunque ante el Almería el propio punta sevillano cerca estuvo de quebrar el dato, pero su diana no subió al marcador -por fuera de juego-.

El debate cambia de área

Y ahí aparece otra de las particularidades de este inicio de temporada. Y es que el debate, por lo pronto, ha cambiado prácticamente de una portería a la otra.

Durante la pretemporada, una de las principales conclusiones pasaba por la aparente evolución defensiva del esquema. El objetivo era dar un paso adelante en cuanto a solidez respecto a una 2025-2026 en la que los problemas atrás tuvieron un peso considerable. La goleada encajada ante el propio Almería en el último amistoso (0-4) ya había introducido alguna duda, pero el análisis general apuntaba hacia una mayor consistencia.

Con la llegada de la competición oficial, el escenario ha cambiado. Los goles han aparecido en ambas áreas y el Córdoba CF ha terminado convirtiéndose en un equipo de grandes contrastes: capaz de marcar con frecuencia, pero también demasiado vulnerable en lo referente a su retaguardia. De ahí que el foco se haya desplazado progresivamente hacia la defensa.

La portería a cero, precisamente, continúa siendo también la gran asignatura pendiente. Ni Iker Álvarez ni Guilherme Fernandes han conseguido dejar su portería intacta, y tampoco lo ha hecho hasta ahora ningún integrante de la línea defensiva. Y así se entiende, al menos en parte, algo mejor el momento actual que atraviesan por El Arcángel.