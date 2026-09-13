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Iván Ania, tras la derrota ante el Almería: "Tenemos una idea muy clara de cómo queremos jugar y no la voy a cambiar"

El técnico del Córdoba CF catalogó la "pegada" como clave de la derrota ante el cuadro indálico, frente al que sostiene que "fueron superiores" pese al marcador

Iván Ania durante el Córdoba CF-Almería.

Iván Ania durante el Córdoba CF-Almería. / Manuel Murillo

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Lorenzo Estepa

Córdoba

El Córdoba CF volvió a quedarse sin premio ante el Almería (0-2) en un partido en el que los blanquiverdes, pese a ser superiores en juego durante la primera mitad, no fueron capaces de encontrar el gol. En cambio, el cuadro dirigido por García Pimienta anotó por partida doble durante el segundo acto, gracias a Cipenga y Thalys, y se llevó los tres puntos de El Arcángel. Tras el encuentro, Iván Ania señaló que los suyos fueron «superiores durante el partido», pero acabó decidiendo un aspecto concreto: la «pegada».

Los errores en defensa

Asimismo, el técnico ovetense volvió a apuntar a los fallos. «El error nos ha penalizado, contra este equipo no puedes cometer errores. Les he dicho a los jugadores que el fútbol ha sido injusto hoy con nosotros, pero jugando así vamos a ganar partidos», admitió.

Y es que, el preparador intenó agitar el partido con los cambios, alineando a dos delanteros y con la entrada de Ghailan. «Cambiamos sistema, probamos metiendo a dos puntas, Enol y Víctor, pero tampoco pudimos. Si vemos las estadísticas, se ve la diferencia de ocasiones, pero no todo son los datos», manifestó.

Eso sí, Ania quiso dejar claro que seguirá utilizando el mismo estilo de juego. «Tenemos una idea muy clara de cómo queremos jugar y no la voy a cambiar. Cuando un plan no está obteniendo buenos resultados, tenemos que reforzar el Plan A y no ir al Plan B. Otros años ha surgido efecto y este año pasará lo mismo. Analizamos más allá del resultado y hoy nos impusimos al rival», aseguró.

Un rival de galones

Aun así, reconoció la valía del conjunto almeriense, que a su juicio cuenta con «mejores jugadores que la mayoría de equipos de la división» en sus filas. A pesar de ello, durante la primera mitad, los blanquiverdes tuvieron el control del partido, aunque no pudieron concretar de cara a portería, algo que Ania explica en la defensa de sus rivales: «Defendieron muy bien el último tercio, tenían mucha gente por dentro que cerraraba muy bien el área. Nos hubiese gustado encontrar más a la segunda línea, pero la taparon muy bien. Es un gran mérito de ellos, están hechos para ascender», analizó.

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Christian Carracedo durante el Córdoba CF-Almería

Christian Carracedo durante el Córdoba CF-Almería. / Manuel Murillo

El cambio de Tasende, obligado

Uno de los nombres propios del encuentro fue Dani Tasende, sustituido al descanso por Kevin Medina. Ese cambio obligó a Diego Bri a tener que situarse en el carril izquierdo, posición que en la que ya estuvo durante la pasada campaña. Por su parte, la salida del lateral en el entretiempo «la pidió él, no podía continuar. Le vi echándose la mano atrás durante varias acciones del partido y después de la primera parte me pidió el cambio», señaló.

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