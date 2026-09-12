Posibles alineaciones del Córdoba CF-Almería: altas, bajas y dudas para el derbi

El Córdoba CF se lanza a por la quinta estación de la 2026-2027 por LaLiga Hypermotion. Tres derrotas en cuatro citas lleva a la espalda el cuadro de Iván Ania, que tras caer ante Granada y Sabadell de forma consecutiva, busca ahora un cambio de paso frente al potente Almería en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, este sábado desde las 21.00 horas.

Será un derbi autonómico, el segundo del ejercicio tras medirse semanas atrás a la escuadra nazarí, que también se presume como un buen termómetro -por el calibre del rival- para evaluar la capacidad de reacción de la plantilla cordobesista. Y es que el rival carece casi de presentación, con García Pimienta ahora al mando y una secuencia de nombres de la categoría como pilares de su plantilla. Cipenga, Dzodic, Pulido, Embarba, Melamed o Arribas, sin ir más lejos.

Altas y bajas de ambos equipos

Precisamente el regreso de Sergio Arribas será la gran novedad en clave rival. También estará Thalys, que ya ha cumplido los cuatro partidos de sanción que tenía pendientes desde el pasado curso, por lo que el combinado almeriense tendrá todas sus armas a punto para visitar el feudo califal, por el que no cae desde la 2018-2019, hace algo más de media década.

Por su parte, también tiene movimiento en la enfermería Iván Ania. Y es que recupera el asturiano a Víctor Sánchez, quien regresa tras dos semanas de ausencia por una leve lesión muscular en el aductor, ocasionada en el duelo frente al Girona. Igualmente, anda cerca de incorporarse por completo a la dinámica del equipo Salim El Jebari, aquejado de una pubalgia desde su etapa en el Mirandés, mientras que el resto de lesionados (Fomeyem, Jacobo Martí y Adilson Mendes) no presentan novedades.

Salim El Jabari, junto a Iván Ania y su cuerpo técnico en una sesión de esta semana. / Chencho Martínez

Los dos posibles onces

Dado ese escenario, estas son las dos posibles alineaciones de cara al derbi en El Arcángel:

Córdoba CF: Guilherme Fernandes, Budesca, Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasende, Isma Ruiz, Eder García, Diarra, Diego Bri, Carracedo y Víctor Sánchez.

Guilherme Fernandes, Budesca, Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasende, Isma Ruiz, Eder García, Diarra, Diego Bri, Carracedo y Víctor Sánchez. UD Almería: Andrés Fernández, Chirino, Álex Muñoz, Bonini, Pulido, Dzodic, Sergio Arribas, Mikel Vesga, Embarba, Miguel de la Fuente y Cipenga.

El duelo estará dirigido por el árbitro valenciano Andrés Fuentes Molina, con el barcelonés Rubén Ávalos Barrera a cargo del VAR.