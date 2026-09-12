El Córdoba CF se vuelve a ahogar en las áreas en el derbi ante el Almería

Cuatro derrotas al zurrón y la sensación, por el momento, que con lo puesto difícilmente dará para evitar una quinta, o viceversa. Sofocado en las áreas, ahogado por la falta de ideas y superado por calidad, más que por claridad, escapó el Córdoba CF del derbi andaluz frente al Almería en El Arcángel (0-2), donde apenas un par de fogozanos indálicos y otra lección de inoperancia en los dos polos del campo -donde más cuenta, precisamente- bastaron para volver a dejar sin puntos a los de Iván Ania. Porque siguen enroscados los de blanquiverde en su particular cuarto mal arranque de campaña consecutivo, aunque ahora con un añadido: la grada empieza a pedir cuentas, con todo lo que implica. Y entre tanto, más puntos que se esfuman.

Cambio en el carril

Todo ese contexto, de hecho, ya prometía cambios de inicio. O cambio, en singular, porque solo hubo uno y se localizó precisamente en una de las parcelas más pobladas de la plantilla: el lateral derecho. No movió Ania a Guilherme de la portería, tampoco a Tasende, Alves ni Martín en el resto de la zaga, pero sí optó por recuperar a Egoitz para la causa -que había saltado de inicio en las dos primeras citas- en el sitio de Dani Budesca, muy exigido en Sabadell.

Después, todo continuidad. En la medular se mantuvo la tripleta, con Isma Ruiz, Diarra y Eder García a cargo de todo lo que pasaba por ahí, mientras que por banda también siguieron tanto Diego Bri como Carracedo. Percan, por su parte, despejó la incógnita en punta, sumando la tercera titularidad consecutiva pese al regreso de Víctor de la enfermería.

«Estamos cerca de poder conseguir algo más», ya avisaba el propio preparador asturiano en la previa, y de primera hora salió con una declaración de intenciones: confía en su plan y tocará lo justo.

Algo más de movimiento sí que se apreció en clave contraria. Pronto hizo acto de aparición la orquesta de estrellas almeriense, con nivel para dejar en la banqueta a nombres propios como Embarba, Melamed, Mikel Vesga o el recién recuperado Sergio Arribas. Material de sobra tiene García Pimienta, sea dicho, que saltó con algunos otros como Baptistao, Cipenga, Dzodic, Quim Junyent o Miguel de la Fuente al derbi.

Todo estaba dado para un derbi de impacto: por aficiones, objetivos, rivalidad o simple inercia. Y así comenzó el asunto.

Diego Percan pugna con Rodrigo Ely durante el Córdoba CF-Almería. / MANUEL MURILLO

Buena puesta en escena

El encargado de abrir el cuaderno de zarpazos fue Carracedo -quien acabaría encarándose con la grada-. Ya rondaba el cuarto de hora de juego cuando el catalán, tras una arrancada en zona de mediapuntas, se atrevió con un disparo mordido que buscaba la escuadra, pero apareció Andrés Fernández. Atento, de hecho, andaba el veterano meta murciano, que instantes antes también había tenido que intervenir frente a un centro-chut de Egoitz y un cabezazo de Alves.

Porque el Córdoba CF había salido mandón. Atento en las transiciones, tranquilo en las combinaciones, aunque con poca inspiración en los metros finales, donde todavía costaba. Y otra tuvo el propio banda hospitalense en lo que iba asentándose el guion, entonces en un balón raso que por poco acaba introduciendo en su propio arco Fernández.

Más clara fue la de Diarra, eso sí, en una definición desequilibrada desde la media luna que no llegó a coger puerta.

En clave opuesta, el único que hacía por asomarse a los dominios de Guilherme era Cipenga, quien estaba dejando un interesante duelo con Egoitz Muñoz por todo ese carril. Ni De la Fuente, Baptistao ni Junyent le seguían el ritmo al internacional congoleño, ciertamente, una de las sensaciones del pasado Mundial y que, por lo pronto, no atinaba en El Arcángel y tampoco estaba pudiendo con el lateral propiedad del Alavés.

Y así, entre idas y venidas, con más posesión, presencia y, en definitiva, juego, los blanquiverdes echaron la persiana al primer acto. Todo salía de tres cuartos hacia atrás, casi nada de ahí en adelante.

Diarra pugna por el esférico durante el derbi en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Sube el nivel el Almería

Con esa misma premisa se reabrió el derbi. Y con cambios. Vio la escena Ania y optó por introducir desborde. Lo hizo, además, con una receta peculiar: sentó a Tasende, retrasó a Bri y metió a Kevin Medina para buscarle las vueltas a Marcos Luna en el duelo por banda.

El primer golpe de la nueva cuenta lo puso Alves, sin embargo, en un balón cabeceado desde la esquina que protegió bien Ely.

Pero mejor concretó Cipenga en el otro arco, aprovechando un balón servido al segundo palo -en prácticamente la primera aproximación reseñable de los de García Pimienta en toda la noche- para colocar el 0-1 con una gran definición a media altura, lejos del alcance de Guilherme.

Aún andaban los de El Arcángel con la mandíbula temblando cuando casi cae también el segundo, entonces con el ex del Castellón como asistente, que se equivocó, en un balón al espacio a Miguel de la Fuente, quien se había plantado totalmente solo en el área cordobesa. Les contestó Diego Bri, en un misil después de una sucesión de rechaces en territorio indálico que tuvo que sacar Andrés Fernández a ras de suelo.

El tablero siguió moviéndose. Entraron precisamente con la intención de cambiarlo Enol Rodríguez y Budesca, en el sitio de dos desfondados: Diego Percan y Egoitz Muñoz. Sergio Arribas fue el elegido por el otro lado, en la primera de otras tantas permutas entre las que tuvieron tiempo para unirse al pleito Thalys, Álex Muñoz y Adnane Ghailan.

Y fue el primero de estos últimos el que dio el bocado. Se equivocó Diarra en la salida de balón, robó Javi Muñoz y el brasileño, que tocaba su primer balón de la temporada, aprovechó el regalo para colocar el 0-2 en El Arcángel con un disparo que por poco retiene Guilherme.

Tensión final

Caras torcidas aparecían por la grada, aunque más dobladas todavía se veían sobre el césped. Quemaron naves los de casa con Víctor Sánchez a escena y Diarra fuera -se marchó entre pitos-, con un único propósito: que el sevillano cazase alguna entre el torrente de balones sin rematador que sobrevolaban sistemáticamente el área rojiblanca.

Nada más lejos de la realidad. El Córdoba CF murió sin llegar a inquietar. Apretó, pero no le dio; buscó, pero no encontró. Y, por el camino, encajó su cuarta derrota en apenas cinco jornadas. O, dicho de otra manera, 12 puntos, porque tres se sumaron ante el Girona, con los que ya no se podrá contar durante los próximos nueve meses de competición.