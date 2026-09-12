El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el derbi con el Almería

El Córdoba CF sumó su cuarta derrota de la temporada, en tan solo cinco partidos, en el derbi andaluz ante el Almería en El Arcángel (0-2). Firmaron una sólida primera parte los de Iván Ania, aunque la calidad indálica y las desconexiones blanquiverdes terminaron por desviar el camino de los tres puntos hacia tierras rojiblancas. Lo siguiente será igual de complejo, con dos salidas al hilo: Albacete y Valladolid.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Sistema de competición

La Segunda División española se disputa mediante un campeonato de liga regular de 42 jornadas, en el que los equipos se enfrentan entre sí con el objetivo de sumar puntos y alcanzar la mejor posición posible en la clasificación. El rendimiento de cada club durante la temporada determina su situación al término del campeonato, tanto en la lucha por el ascenso como en la pelea por evitar el descenso.

Los dos primeros clasificados de LaLiga Hypermotion consiguen de forma directa el ascenso a Primera División. La tercera plaza de promoción se decide mediante el playoff de ascenso a Primera División, en el que participan los equipos que terminan la fase regular entre la tercera y la sexta posición. En la parte baja de la clasificación, los cuatro últimos clasificados pierden la categoría y descienden a Primera Federación.

La temporada de LaLiga Hypermotion comenzó el 14 de agosto y tiene previsto finalizar el 6 de junio, después de completar los 462 partidos correspondientes a la fase regular. Una vez concluida esta primera fase, los cuatro equipos que conservan opciones de lograr el último ascenso se enfrentan en el playoff de promoción, que comienza una semana después de la finalización de la liga regular.

El playoff de ascenso a Primera División se compone de eliminatorias a doble partido. En las semifinales, el equipo que haya finalizado la fase regular en una posición inferior disputa el encuentro de ida como local. El conjunto mejor clasificado, en cambio, juega el partido de vuelta en su estadio, por lo que cuenta con el factor campo en el encuentro que decide la eliminatoria.

Si el marcador global permanece igualado después de los dos encuentros, la eliminatoria se resuelve mediante una prórroga. En caso de que la igualdad continúe después de los 30 minutos adicionales, no se disputa una tanda de penaltis. En su lugar, se aplica la denominada ventaja deportiva, por la que obtiene la clasificación el equipo que haya terminado en una posición más alta durante la fase regular.

Los emparejamientos de semifinales enfrentan al tercer clasificado contra el sexto, por un lado, y al cuarto contra el quinto, por otro. Los dos equipos que superan estas eliminatorias avanzan a la final del playoff de ascenso, que también se disputa a doble partido. El vencedor de esta última eliminatoria consigue el tercer ascenso a Primera División y se incorpora a la máxima categoría del fútbol español en la temporada 2026-2027. De este modo, quedan determinados los tres equipos de Segunda División que ascienden a Primera División al finalizar el campeonato.