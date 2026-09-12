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El Córdoba CF cae ante el Almería y encadena otro suspenso en LaLiga Hypermotion

La escuadra blanquiverde vuelve a quedarse sin el aprobado en su tercera derrota consecutiva, cuarta en el global de la temporada. Carracedo, pese a la tensión del final, el más destacado

Once inicial del Córdoba CF ante el Almería.

Once inicial del Córdoba CF ante el Almería. / MANUEL MURILLO

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Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

GUILHERME FERNANDES (5)

Otros dos goles

Poco pudo hacer el lisboeta en las dianas almerienses. Casi evita el gol de Thalys, pero Cipenga no dio pie alguno.

EGOITZ MUÑOZ (5)

En el once

De vuelta a la titularidad el alavés, que no desentonó. De más a menos, pero contuvo a Cipenga.

RUBÉN ALVES (5)

Duelos

Le ganó la partida a De la Fuente, pero la calidad del Almería desbordó por otros lados. Mejor que en Sabadell.

ÁLEX MARTÍN (4)

La dupla

Se entiende con Alves, pese a la derrota. Bregó y luchó, pero le faltó un punto de acierto.

TASENDE (4)

No aportó

Sustituido al descanso. No aportó pese a la buena primera mitad. Tampoco sufrió en defensa, pero debe dar más.

ISMA RUIZ (5)

Luchó

Como siempre, no negocia una carrera. Acabó con el tanque vacío, pero apenas pudo tener incidencia.

DIARRA (3)

Perdido

Por segunda jornada, muy poco del maliense. Error grosero en el 0-2 y El Arcángel se lo recrimió.

EDER GARCÍA (4)

De más a menos

Comenzó con fuerza, pero se fue difuminando. Cualidades tiene a montones, pero debe ser más regular.

DIEGO BRI (5)

Insistente

Percutió bien en ataque y acabó pasando al lateral tras el descanso. Es una pieza básica, aunque tampoco tuvo el día.

CARRACEDO (6)

El mejor

Acabó encarándose con la grada, pero fue el mejor. Desbordó, inquietó y fue el principal argumento. Le faltó el último pase.

DIEGO PERCAN (4)

Poco

Muy vigilado por la zaga almeriense. Apenas tuvo oportunidades ni logró tener incidencia en el juego. Un islote.

VÍCTOR SÁNCHEZ (5) Gol anulado.

ENOL (4) Un disparo.

KEVIN (5) Desbordó.

GHAILAN (5) Debe tener minutos.

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BUDESCA (4) Superado.

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