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5ª jornada de Liga en Segunda División
Córdoba CF-Almería, en directo | Domina el Córdoba, pero sin ocasiones de peligro
Los de Iván Ania reciben al poderoso conjunto indálico en El Arcángel con el objetivo de recuperar su mejor versión, tras las derrotas ante Sabadell y Granada
El Córdoba CF recibe este sábado al Almería en El Arcángel, en su segundo derbi andaluz de la temporada y en una quinta jornada de LaLiga Hypermotion que los de Iván Ania han elegido como el escenario idóneo para darle un vuelco a su dinámica, tras dos derrotas consecutivas y apenas tres de los 12 puntos que ha habido en juego este curso alojados en el casillero. Enfrente, un rival al alza, que viene de derrotar al Cádiz y que una vez más aspira al ascenso directo, con una plantilla plagada de nombres propios y que promete exigir el máximo del bloque blanquiverde esta tarde-noche, que arranca a partir de las 21.00 horas.
Primera amonestación para los blanquiverdes
45' Tarjeta amarilla a Percan. El ariete llegó tarde y derribó a Rodrigo Ely.
Descuento
45' Dos minutos de añadido.
Busca el primero el Córdoba
42' Lo siguen intentando los blanquiverdes. Han dispuesto de cinco saques de esquina, eso sí, sin poder generar ninguna ocasión de peligro.
Amarilla a Marcos Luna
38' Primera amonestación del encuentro, se la muestra Fuentes Molina a Marcos Luna, que agarró a Diego Bri cuando se marchaba en dirección al área.
Bien plantado el Córdoba
37' Gran presión del Córdoba CF en campo contrario. Muchas recuperaciones tras pérdidas de los blanquiverdes que impiden que los visitantes salgan con facilidad.
Vuelve el fútbol
33' Vuelve a rodar el esférico en El Arcángel. Ania, como siempre, muy activo en la charla con los suyos.
Pausa de hidratación
31' Superada la media hora de encuentro. Pausa para la hidratación en El Arcángel.
Aprieta el Córdoba
23' Muchos acercamientos de los blanquiverdes. Lo volvió a intentar Carracedo, que forzó un córner. Cuatro llevan en total los locales.
Incómodo el cuadro indálico
18' Muchas imprecisiones del Almería, que no encuentra la manera de deshacerse de la presión blanquiverde.
Carracedo tiene la primera
15' Primer remate a puerta. Carracedo, tras una gran jugada individual, probó con un disparo lejano a colocar, pero intervino sin dificultad Andrés Fernández.
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