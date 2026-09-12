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5ª jornada de Liga en Segunda División

Córdoba CF-Almería, en directo | Domina el Córdoba, pero sin ocasiones de peligro

Los de Iván Ania reciben al poderoso conjunto indálico en El Arcángel con el objetivo de recuperar su mejor versión, tras las derrotas ante Sabadell y Granada

Varios aficionados del Córdoba CF en la previa del partido ante el Almería.

Varios aficionados del Córdoba CF en la previa del partido ante el Almería. / Manuel Murillo

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Lorenzo Estepa

Córdoba

El Córdoba CF recibe este sábado al Almería en El Arcángel, en su segundo derbi andaluz de la temporada y en una quinta jornada de LaLiga Hypermotion que los de Iván Ania han elegido como el escenario idóneo para darle un vuelco a su dinámica, tras dos derrotas consecutivas y apenas tres de los 12 puntos que ha habido en juego este curso alojados en el casillero. Enfrente, un rival al alza, que viene de derrotar al Cádiz y que una vez más aspira al ascenso directo, con una plantilla plagada de nombres propios y que promete exigir el máximo del bloque blanquiverde esta tarde-noche, que arranca a partir de las 21.00 horas.

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