Hacia otro once sorpresa de Iván Ania en el Córdoba CF

El Córdoba CF afronta este sábado, a las 21.00 horas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, la quinta jornada de Liga en Segunda División ante una UD Almería que vuelve a aspirar al ascenso después de que en las dos últimas temporadas haya disputado, sin premio final, las eliminatorias que dirimen la última plaza para promocionar a la máxima categoría del fútbol español.

Un partido incómodo

Y lo hará el Córdoba CF en una posición ciertamente incómoda, pese a que sólo se hayan disputado cuatro jornadas. Verse en posiciones de descenso a las primeras de cambio y enfrentarse a un equipo que, más allá de candidaturas, no deja de ser un equipo con un potencial atacante superior no llama a la tranquilidad. Sergio Arribas regresa a la convocatoria rojiblanca y el pichichi de la pasada temporada, con 25 goles, necesita estrenarse después de tres jornadas en el dique seco.

Sergio Arribas, ante Diego Bri, en un encuentro de la pasada temporada. / Lof

En el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel sólo se piensa en la victoria. Será el bálsamo que calmen las aguas. Los nervios en el coliseo ribereño volvieron a verse esta semana, como en algunos momentos de la pasada campaña, por lo que una victoria dejará las cosas en su sitio. Y para ello, la apuesta de Iván Ania será más sorprendente que nunca.

Varias posiciones en duda: Nelson Monte tendrá que esperar

En la portería tiene motivos para cambiar, lo cual no quiere decir que lo haga. El asturiano apostó por Guilherme en la Nova Creu Alta debido a su juego con el pie, ya que Íker Álvarez, pese a no brillar en las cuatro primeras jornadas, tampoco fue responsable de ninguna mala actuación del equipo. El error del brasileño en el primer gol arlequinado podría devolverle al banquillo. Si Ania recuerda sus paradas, sobre todo en la segunda mitad, le mantendrá en el once. En el lateral izquierdo no tiene alternativa, por lo que la actuación de Tasende en tierras catalanas no debe tener consecuencias, dadas las opciones de las que dispone. En las otras tres posiciones de la defensa podría haber cambios, aunque no puede contar con el último fichaje del mercado estival. Nelson Monte dispone en su contrato de cesión del Almería de la cláusula que le impide actuar contra el equipo con el que tiene contrato, lo que reduce las opciones del técnico blanquiverde de cara a reformar una defensa que, en líneas generales, no ha convencido en el primer mes de competición. Tasende no se ha asentado aún, Rubén Alves ha mostrado irregularidad, Álex Martín y Juan Gutiérrez no han terminado de convencer al entrenador y en el lateral derecho y a falta de mejores actuaciones, parece que Budesca dispone de una titularidad reflejada en el contrato de cesión.

Víctor Sánchez y Nelson Monte, durante el entrenamiento del miércoles. / Chencho Martinez

En el mediocampo, el Córdoba CF no parece disponer de excesivas alternativas: el trío Isma Ruiz-Eder García-Diarra sigue prometiéndolas felices. Jugadores de nivel, con capacidad física y la justa dosis de calidad que necesita Ania para las transiciones. Otra cosa es el momento en el que están. La puesta en acción en Liga no ha sido la mejor, pero hay motivos de sobra para confiar en el futuro con los tres. Además, la alternativa de banquillo no parece prometer nada mejor.

Finalmente, en la delantera también debe haber algún cambio, sobre todo si se puede contar con Víctor Sánchez, tal y como apunta el sevillano durante esta semana. Enol se estrenó frente a la portería rival en la Nova Creu Alta y Percan lo hizo unos días antes, ante el Granada. La competencia en esa posición parece garantizada, pero como el mismo técnico reconoció tras el encuentro en Sabadell, los problemas de este Córdoba CF no son de anotación, sino del sistema defensivo.

Por ello, el once de este sábado, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel frente al Almería, promete alguna novedad con vistas a intentar mantener la portería a cero a toda costa. Al menos, no recibir más de un gol. Quizá el dibujo y la idea de Iván Ania experimente alguna leve variación. Todo es posible. Lo que parece seguro es que habrá un once sorpresa de Iván Ania.